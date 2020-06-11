Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Ekonomide düzenlemeler içeren torba kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi
ANKARA

Ekonomide düzenlemeler içeren torba kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

Bu yıl meydana gelen ve 7 ili etkileyen 3 depremden zarar gören afetzedelere yardım edilebilmesi, elektronik haberleşme hizmeti sunan kuruluşlarla finansal kuruluşların müşterileriyle yaptıkları işlemlerde sözleşmelerin elektronik ortamda düzenlenebilmesi, ödenmeyen çek bedellerine ilişkin borçlunun ödeme, alacaklının tahsil imkanının güçlendirilmesini de kapsayan, ekonomide düzenlemeler içeren torba kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Haber Merkezi AA
TBMM
TBMM

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplandı.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ve AK Parti'li milletvekillerinin imzasını taşıyan, Bazı Kanunlarda ve 399 sayılı KHK'de Değişiklik Yapan Kanun Teklifi komisyonda ele alındı.

  • Bu yıl meydana gelen ve 7 ili etkileyen 3 depremden zarar gören afetzedelere yardım edilebilmesi, elektronik haberleşme hizmeti sunan kuruluşlarla finansal kuruluşların müşterileriyle yaptıkları işlemlerde sözleşmelerin elektronik ortamda düzenlenebilmesi, ödenmeyen çek bedellerine ilişkin borçlunun ödeme, alacaklının tahsil imkanının güçlendirilmesini de kapsayan, ekonomide düzenlemeler içeren torba kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

ABD Merkez Bankası FED faiz kararını açıkladı
EKONOMİ
ABD Merkez Bankası FED faiz kararını açıkladı
Abone Ol Google News
CHPli Kaboğlundan skandal açıklamalar: Sultanahmet Camisi de müze olmalı

CHP'li Kaboğlu'ndan skandal açıklamalar: Sultanahmet Camisi de müze olmalı
Torba kanun komisyondan geçti

Torba kanun
komisyondan geçti

Depremzedeler için yeni düzenleme.
Kısmi artış var

Kısmi artış var

İşte ​Bakan Koca'nın söylediği bölgelerin haritaları.
Üç bölgeye <br>yağış uyarısı

Üç bölgeye
yağış uyarısı

Sel ve su baskınlarına karşı dikkat!
FED faizi sabit bıraktı

FED faizi sabit bıraktı

FED üyeleri yüzde 6,5 daralma bekliyor.
Ayasofya açıklaması

Ayasofya açıklaması

Bakan Ersoy: Biz onun çözümünü buluruz.

Bütün Türkiye<br>için planlandı

Bütün Türkiye
için planlandı

İki hafta içinde 81 ilde yapılacak.
Bugün 2241<br>hasta iyileşti

Bugün 2241
hasta iyileşti

​Bakan Koca, son 24 saatin detaylarını açıkladı.
Evleri 1 eurodan satıyorlar

Evleri 1 eurodan satıyorlar

İtalyan kasabası, kendini 'koronavirüssüz köy' ilan etti.
Yayladaki 20 kişide <br>koronavirüs çıktı

Yayladaki 20 kişide
koronavirüs çıktı

Giriş-çıkış kontrol altına alındı.
İsrail'e kırmızı<br>çizgi uyarısı

İsrail'e kırmızı
çizgi uyarısı

Çavuşoğlu: ​İslam ülkeleri olarak sonuçları olacağını göstermeliyiz.
Erdoğan <br>Putin ile görüştü

Erdoğan
Putin ile görüştü

Gündem: Libya'da Rus paralı askerlere rağmen kaybeden Hafter.
Yunanistan<br>ateşle oynuyor

Yunanistan
ateşle oynuyor

​Türk gemisini engellemeye kalktı, kaçmak zorunda kaldı.
Vandallığın<br>bu kadarı

Vandallığın
bu kadarı

​Ailesini 5 aydır göremeyen sağlıkçıyı öldüresiye dövdüler.
Böyle dalga geçtiler

Böyle dalga geçtiler

​Trump destekçilerinden iğrenç eylem.
MEB'den karne kararı

MEB'den karne kararı

​Bundan sonra dijital ortamdan erişime açılacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.