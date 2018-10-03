Ekonomik saldırı ve terör iç içe

Yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, dalgalanma döneminin geride kalmaya başladığını belirterek, herkesten biraz daha sabırlı olmalarını istedi. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

Ülkemizin ekonomik gerçekleriyle ilgisi olmayan, tamamen Türkiye'yi siyasi gayelerle köşeye sıkıştırma amacı taşıyan bu dalgalanma dönemini yavaş yavaş geride bırakıyoruz. İş dünyamızdan, sanayicilerimizden, üreticilerimizden, esnafımızdan, çalışanlarımızdan ricamız, sabırlı olacaksınız. Bu faiz, kur, enflasyon saldırısına en iyi cevap, ekonominin çarkları döndürülmeye devam edilerek, işlere dört elle sarılarak, yeni imkanlar oluşturularak verilebilir.

MİLLETİMİZE SESLENİYORUM

Ama bir gerçeği daha açık ve net söylüyorum, stoklara ve stokçulara da fırsat vermeyeceksiniz. Eğer stokçular tarafımızdan belirlenirse, kimse kusura bakmasın, biz de devletin, yasaların bize yüklediği görev sebebiyle gelir, adımımızı atar, gereğini yaparız. Buradan milletime sesleniyorum. Marketlerde, şurada, burada sizler işi en yakından teftiş eden insanlarsınız. Gerçekten alışılmadık, görülmedik şekilde eğer ürünlerde fiyat farkları varsa bunları hemen belediye zabıtalarına iletin.

HASSASİYET İÇİNDE OLUN

Belediye başkanlarına da sesleniyorum, lütfen zabıtalarınızı da bu konuda hassasiyet içinde olmaya teşvik edin ve nerede bu tür fiyatlarda ciddi manalarda oynamalar varsa, stoklar varsa, bunların stoklarını basmak ve onlara da gereğini yapmak bizim de devlet olarak, milletimizin haklarını koruma bakımından görevimizdir.

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'YAKINIMDIR' DİYE GELMEYİN

Mahalli seçim hazırlıklarına 24 Haziran'ın hemen ardından başladık. Mahalli seçimlerde en isabetli adayları belirleyerek, en verimli çalışmaları gerçekleştirerek hedeflerimize ulaşmalıyız. Kimse, 'Bu benim yakınımdır, bu benim şuyumdur, bu benim buyumdur' diye bize aday teklifiyle gelmesin. Ondan sonra ters yüz edilirse de kusura bakmasınlar. Burada ehliyet ve liyakat esastır. Buna göre adımlarımızı atmakta da bizler kararlıyız.

BİR KARŞILIĞI OLMALI

Parti teşkilatı tevazu ehli insanları aday olarak getirmeli. Öyle halkına tepeden bakacak adamları bize getirmeyin. Gurur, kibir abidesi insanları bize getirmeyin. Hem işini iyi bilecek hem çalışacak hem de bu davayı iyi hazmetmiş olanları bize getirin. Sadece partinin karşılığına sığınarak adaylık değil, adayın da bir karşılığı olacak. Başarıları ve hizmetleri ile milletimizin gönlünde yer eden arkadaşlarımızla zaten devam edeceğiz.

ONLARI BİZ GİDİP BULACAĞIZ

Bunun yanında, FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerine bulaşmamış olması, milletimizin değerleriyle çatışmaması, birikimi ve projeleri ile hizmet etmeye uygunluk arz etmesi şartıyla AK Parti'nin kapıları herkese açık. Hatta bu vasıflara sahip isimleri partimize gelmelerini beklemeden gidip kendimiz arayıp bulacağız. AK Parti olarak tüm seçim çevrelerinde adaylarımızı çıkartacak çalışmalarımızı yürüteceğiz. Milletimizin gönlüne girmeden oyuna talip olamayız. Önce milletimizin gönlüne gireceğiz, ondan sonra da oyunu isteyeceğiz.

Ekonomik savaşla PKK’ya silah yardımı birbiriyle bağlantılı

Fırat'ın doğusundaki terör işgalini sona erdirmekte kararlı olduklarını bildiren Erdoğan, "Türkiye'nin sınırları boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna destek veren ülkelerle ancak bu teşebbüsten vazgeçilmesi halinde bölgede birlikte çalışma imkanı bulabiliriz" açıklamasını yaptı. Amerika'nın, Suriye'nin kuzeyine, PKK'nın yan kolları YPG/PYD'ye yaklaşık 19 bin tır silah, araç ve gereç gönderdiğini dile getiren Erdoğan, "Bunun yanında da Amerika'nın 22 tane üssü var. 3 bin civarında kargo uçakla da buraya sürekli olarak silah, mühimmat, araç, gereç gönderildi, gönderiliyor. Bu emperyal mantıkla bir yere varmak mümkün değil" dedi. Erdoğan, bu ekonomik savaşın, bu ticaret savaşının bunlardan kopuk olmadığına, hepsinin iç içe olduğuna da dikkati çekerek, "Türkiye'ye rağmen yapılan hiçbir işin bu bölgede başarıya ulaşma şansı olmadığını herkes görmeli ve bilmelidir. Aynı durum Kıbrıs ve Ege çevresinde gelişen hadiseler için de geçerlidir. Ülkemizin burnunun dibinde, Türkiye'ye rağmen ve hatta Türkiye'ye karşı işler yapabileceklerini sananlar yanıldıklarını yakında anlayacaklar" diye konuştu.

Suriye’de attığımız her adım doğru

Türkiye açısından beka meselesine dönüşen Suriye krizinde son dönemde önemli adımlar attıklarını belirten Erdoğan, “İdlib’de çok kötü giden bir süreci, sürekli varil bombalarıyla bombalanan ve İdlib halkının İdlib’i terk ettiği bir dönemde artık duramazdık. Soçi zirvesinde oluşan muhtırayla o gün bugün ateşkes süreci devam ediyor” dedi. “Bölgede masada olduğunuz sürece sözünüz var. Masada olmadığınız sürece hiçbir sözünüz yok” diyen Erdoğan, İdlib’de rejim ile muhalifler arasında güvenli bölge oluşturma ve tarafları çatışmalardan uzak tutma kararı sayesinde, hem büyük bir katliamın hem de Türkiye’yi hedef alacak bir göç dalgasının önüne geçtiklerini kaydederek, “Bugüne kadar Suriye’de attığımız hiçbir adımın yanlış olmadığını gördüğümüz için İdlib’deki imtihandan da yüzümüzün akıyla çıkacağımızdan şüphe duymuyoruz” diye konuştu. Erdoğan, Suriye krizi boyunca elini taşın altına hiç sokmamış kimi ülkelerin, birden bire toplanıp, kendi kendilerine yol haritaları çizmeye çalışmalarının, çözüm ihtimalinin belirdiğinin en iyi işareti olduğunu vurguladı.

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İlişkiler daha olumlu olacak

Almanya'ya gittiğini, burada da Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştüğünü anlatan Erdoğan, "Almanya'da gayet verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Türkiye ile ilgili yanlış olduğunu gördüğümüz, algılarını, bilgilerini, tutumlarını kendilerine açıkça ifade ettik. Söylemediğimiz bir şey kalmadı. Her şeyi söyledik. Aynı şekilde onların düşüncelerini birinci elden dinledik. Elbette, her konuda anlaştığımızı söyleyemem ama bu ziyaretimizin ardından Almanya ile ilişkilerimizin inşallah daha olumlu yönde seyredeceğini ifade edebilirim" dedi. FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerinin mensupları ile Almanya'daki kimi çevrelerin bu ziyareti sabote etmek için ellerinden geleni yaptığını belirten Erdoğan, "Merkel ile düzenlediğimiz basın toplantısını provoke etmek isteyen bir ahlaksız çıktı. Paketleyip dışarı attılar" diye konuştu.

Gerekirse yine kayyum atarız

Erdoğan, AK Parti İlçe Başkanları Toplantısı ve Ağrı Sivil Toplum Platformu’nu kabulünde önemli mesajlar verdi. Adaylık konusunda “Teşkilatlardan habersiz istifa yoluna gitmeyin” uyarısında bulunan Erdoğan’ın ilçe başkanlarına asıl mesajı ise toplantının kapalı bölümünde geldi. Edinilen bilgilere göre, teşkilatı uyaran Erdoğan’ın, ”Yerelde özellikle MHP’ye karşı bir şey söylenecekse siz söylemeyin, gerekeni ben söylerim. İttifaka zarar verecek veya getirecek sözler söylemeyin” dediği öğrenildi.

Ağrı Sivil Toplum Platformu üyelerini kabulünde ise özellikle bölgeye dönük seçim sonrası mesajları dikkati çekti. Talepleri dinleyen Erdoğan, terörle mücadelede öneme vurgu yaparak kayyumla yönetilen belediyelere değindi. Kayyum atanan belediyelere mart ayında yapılacak yerel seçimlerde başka partilerden belediye başkanlarının gelmesi halinde bunları yakın takip edeceklerini belirten Erdoğan’ın yine bu belediyelerin PKK’ya yardımının tespit edilmesi halinde tekrar kayyum atayacaklarını söylediği belirtildi.

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