EKPSS sonuçları ile yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2021 EKPSS yerleştirme sonuçlarını yayınladı.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "13-19 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-EKPSS/Kura Engelli Kamu Personeli sınav sonucu ile yerleştirme sonuçları açıklanmıştır." dedi.
Değerli EKPSS adaylarımız,
13-19 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-EKPSS/Kura Engelli Kamu Personeli sınav sonucu ile yerleştirme sonuçları https://t.co/tfsiOmTm1j adresimizden açıklanmıştır.
Sonuçların adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim. #2021EKPSS
Değerli EKPSS adaylarımız,
2021 EKPSS SONUCU ÖSYM'NİN İNTERNET SİTESİNDE
Sonuçlar, https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile öğrenilebilecek.