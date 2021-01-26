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EKPSS sonuçları ile yerleştirme sonuçları açıklandı

2021-EKPSS/Kura Engelli Kamu Personeli sınav sonucu ile yerleştirme sonuçları açıklandı.

Haber Merkezi DHA
EKPSS sonuçları açıklandı.
EKPSS sonuçları açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2021 EKPSS yerleştirme sonuçlarını yayınladı.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "13-19 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-EKPSS/Kura Engelli Kamu Personeli sınav sonucu ile yerleştirme sonuçları açıklanmıştır." dedi.

2021 EKPSS SONUCU ÖSYM'NİN İNTERNET SİTESİNDE

Sonuçlar, https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile öğrenilebilecek.

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