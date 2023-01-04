Gündem Ekrem İmamoğlu adını kaldırım taşına yazdırdı
İSTANBUL

Ekrem İmamoğlu adını kaldırım taşına yazdırdı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar'da yenileme çalışması yapılan caddenin kaldırım taşlarından birine ismini yazdırdı. Türkiye’de kaldırma adını yazdıran ilk belediye başkanı olan İmamoğlu sosyal medyada alay konusu oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Ekrem İmamoğlu adını kaldırım taşına yazdırdı
Ekrem İmamoğlu

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İBB'nin Avcılar'da yenileme çalışması yaptığı caddenin kaldırım taşlarından birine ismini yazdırdı.

ALAY KONUSU OLDU

Türkiye’de kaldırıma adını yazdıran ilk belediye başkanı olan İmamoğlu’nun bu PR çalışması dalga konusu oldu.

Ekrem İmamoğlu kaldırıma ismini yazdırdı
OYNAT 00:19
Ekrem İmamoğlu kaldırıma ismini yazdırdı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar'da yenileme çalışması yapılan caddenin kaldırım taşlarından birine ismini yazdırdı. Türkiye'de kaldırma adını yazdıran ilk belediye başkanı olan İmamoğlu sosyal medyada alay konusu oldu.

'İsmini ayaklar altına alan başkan'


Sosyal medya kullanıcılarının yorumlarından bazıları şöyle:

"Kaldırım taşına isim yazma projesi kimin fikriydi? Ekrem başkan insanlar üzerine basıyor sizi sevmeyen biri olarak ben bile rahatsız oldum. İnsanlar kıymetlidir. İsminiz şahsınızı temsil ediyor. Ben hariç de olsam İstanbul'u temsil ediyor."

"190 adet kaldırım taşına isminimi yazdırdın yoksa...

"Ekrem İmamoğlu, İBB'nin Avcılar'da yenileme çalışması yaptığı caddenin kaldırım taşlarından birine ismini yazdırmış. İsmini ayaklar altına alan başkan ilk defa gördüm. Sanırım o da anladı kendisinin bir şeye yaramadığını..."

"Hollywood yıldızlarına özendi sanırım..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan İmamoğlu'na verilen hapis cezasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bizansvari taht oyunları
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan İmamoğlu'na verilen hapis cezasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bizansvari taht oyunları

53. madde mi gel o zaman
GÜNDEM
53. madde mi gel o zaman

Bahçeli'den 'İmamoğlu' açıklaması: İstinaf yolu açıkken felaket naraları atmak sahtekarlıktır
GÜNDEM
Bahçeli'den 'İmamoğlu' açıklaması: İstinaf yolu açıkken felaket naraları atmak sahtekarlıktır

Kaftancıoğlu İmamoğlu ile tokalaşmadığı iddialarını yalanladı: Öyle bir şey asla olmaz
GÜNDEM
Kaftancıoğlu İmamoğlu ile tokalaşmadığı iddialarını yalanladı: Öyle bir şey asla olmaz
AVM otoparkında gizli tünel bulundu

AVM otoparkında gizli tünel bulundu

​Ne için yapıldığını kimse bilmiyor.
Akıllara durgunluk veren olay

Akıllara durgunluk veren olay

Bursa'da yaşandı görenleri 'pes' dedirtti.
Hac kayıtları yarın başlıyor

​Bakan Nebati ve Bakan Kurum, 'Orta Gelirliye İlk Ev Projesi'nin detaylarını açıkladı.

'Terörist sayısı 120'nin altında'

'Terörist sayısı 120'nin altında'

​Bakan Soylu: 2022'de 185 terör eylemi engellendi.

Binlerce yıllık yapay zeka yöntemiyle okunuyor.

Skuterli kadına taksi çarptı: Sürücüye ceza yağdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.