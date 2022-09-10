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POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu 'günah' çıkardı: Metrobüs kazasında yaralanan yolcu ile ilginç diyalog

Dün akşam saatlerinde Avcılar'da yaşanan metrobüs kazasının ardından yaralıları saatler sonra ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir kazazedenin 'sabote' iddiasına 'Ahlak dışı şeyler dönüyor' sözleriyle hak verdi.

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Haber Merkezi Diğer Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu günah çıkardı: Metrobüs kazasında yaralanan yolcu ile ilginç diyalog
Ekrem İmamoğlu kazazedeleri ziyaret etti

İstanbul Avcılar'da 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazası sonrası nerede olduğu merak edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gece yarısı feci kazada yaralanan bazı yolcuları hastanede ziyaret etti.

Kaza sonrası hiç bir açıklama yapmaması nedeniyle eleştirilerin odağındaki İmamoğlu ile bir kazazede arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

Metrobüs kazasında yaralanan vatandaştan İmamoğlu'na
OYNAT 00:44
Metrobüs kazasında yaralanan vatandaştan İmamoğlu'na "İBB başarısız gösterilmek isteniyor büyük bir ihtimal"
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gece yarısı metrobüs kazasında yaralanan bazı hastaları ziyaret etti. Karşısında İBB Başkanı İmamoğlu'nu gören bir kazazede, 'Sizi sabote ediyorlar. İBB başarısız gösterilmek isteniyor büyük bir ihtimal.' diye konuştu. Bir diğer kazazede ise, 'Siz söylemediniz herhalde 'gidin çarpışın kafa kafaya' diye.' ifadelerini kullandı.

"Gerekeni yapacağız"

Boynundan yaralanan bir yolcu İmamoğlu'na "Otobüs şoförleri, metrobüs şoförleri herhalde eskiden kalmalar. Sizi sabote etmek adına da çok şeyler yapılıyor. Büyük ihtimalle İBB başarısız gösterilmek isteniyor." dedi.

Feci kazanın ardından saatlerdir açıklama yapmamakla eleştirilen İmamoğlu , kazazedenin 'sabote' iddiasına "Bütün soruşturmaları, idari anlamda gerekeni yapacağız. Çok ahlak dışı şeyler dönüyor." diyerek hak verdi.

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