Ekrem İmamoğlu'nun 'Kent Uzlaşısı' soruşturmasında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ifadesi sona erdi. İfadesi 5 saat süren İmamoğlu'nun bu akşam Çağlayan Adliyesi'nde hakim karşısına çıkması bekleniyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik başlatılan "yolsuzluk" ve "terör" soruşturması kapsamında 105 kişiyle birlikte gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun, yolsuzluk soruşturmasının ardından, terör soruşturması kapsamında 2. kez ifadesi alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.
Beş saat ifade verdi
Ekrem İmamoğlu'nun bu sabah saatlerinde başlayan 'Kent Uzlaşısı' soruşturmasında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ifadesi tamamlandı.
Hakkında gözaltı kararı olan 7 isimden, Ekrem İmamoğlu, Mahir Polat, Resul Emrah Şahan ve Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan'ın ifadesinin burada alınacağı öğrenildi.
Saat: 15.00'te İmamoğlu ile birlikte, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın emniyetteki ifade işlemleri sona erdi.
Ekrem İmamoğlu, 19 Mart sabahı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İBB’ye yönelik “yolsuzluk” ve “terör” suçlarından başlattığı iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.