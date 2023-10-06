Ekrem İmamoğlu - Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mayıs ayındaki genel seçimlerin ardından seçmeni ve partililer tarafından hedef tahtasına kondu. Kendisine yönelik başlatılan 'istifa' çağrılarına kulak tıkayan CHP lideri, bugüne kadar hiç adaylık başvurusu yapmadığını, delegelerin kendisini tercih etmesi ve aday göstermesi durumunda CHP Genel Başkanlığına yeniden aday olacağını söyledi.
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Kılıçdaroğlu'na 'Fatih Sultan Mehmet' üzerinden değişim mesajı
Ekrem İmamoğlu, bugün yaptığı açıklamada, isim vermeden yine Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.