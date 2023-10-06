"Fatih Sultan Mehmet nice komutanın fethetmek istediği İstanbul'u fethetti. Fethinin özelliği aslında şuydu; Fatih Sultan Mehmet daha önce kaybedenlerin yaptığı şeyi yapmadı. Değiştirdi. Bizim de gönülleri fethetmek için yol ve yöntem bulma zorunluluğumuz vardır."