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İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 'Fatih Sultan Mehmet' üzerinden değişim mesajı: Kaybedenler gibi yapmadı değiştirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı başlatılan değişim hareketinin öncülerinden olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, isim vermeden yine CHP liderini hedef aldı. Bu kez Fatih Sultan Mehmet üzerinden CHP liderine mesaj veren İmamoğlu, "Fatih, nice komutanın fethetmek istediği İstanbul'u fethetti. Fethinin özelliği aslında şuydu; Fatih Sultan Mehmet daha önce kaybedenlerin yaptığı şeyi yapmadı. Değiştirdi." diye konuştu.

Hüseyin Berk
19:14 . 6/10/2023 Cuma
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Ekrem İmamoğlu - Kemal Kılıçdaroğlu

Ekrem İmamoğlu - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mayıs ayındaki genel seçimlerin ardından seçmeni ve partililer tarafından hedef tahtasına kondu. Kendisine yönelik başlatılan 'istifa' çağrılarına kulak tıkayan CHP lideri, bugüne kadar hiç adaylık başvurusu yapmadığını, delegelerin kendisini tercih etmesi ve aday göstermesi durumunda CHP Genel Başkanlığına yeniden aday olacağını söyledi.



İmamoğlu'ndan yeni değişim çağrısı: Vaadim de net; CHP değişecek, Türkiye değişecek

Partideki değişimcilerin başını çeken İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde,
"Tespitim şu; CHP değişirse, Türkiye değişir. Vaadim de net; CHP değişecek, Türkiye değişecek.
" ifadelerini kullanarak genel başkanlığa göz kırpmıştı.
Bir diğer 'değişimci' Özgür Özel'in adaylığını açıklaması sonrası bekleyişe geçen İmamoğlu,
"Toplum, CHP’de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor."
açıklamasında bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu'na 'Fatih Sultan Mehmet' üzerinden değişim mesajı

Ekrem İmamoğlu, bugün yaptığı açıklamada, isim vermeden yine Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

Bu kez Fatih Sultan Mehmet üzerinden CHP liderine mesaj veren İmamoğlu,
"Fatih Sultan Mehmet nice komutanın fethetmek istediği İstanbul'u fethetti. Fethinin özelliği aslında şuydu; Fatih Sultan Mehmet daha önce kaybedenlerin yaptığı şeyi yapmadı. Değiştirdi. Bizim de gönülleri fethetmek için yol ve yöntem bulma zorunluluğumuz vardır."
diye konuştu.

CHP'de değişim rüzgarı kısa sürdü: Ekrem İmamoğlu İBB adaylığına yeniden göz kırptı
CHP'de değişim rüzgarı kısa sürdü: Ekrem İmamoğlu İBB adaylığına yeniden göz kırptı

CHP’de seçim sonrası başlayan 'değişim' tartışmalarının fitilini ateşleyen ve Zoom üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na darbe planlayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu geri adım attı. Haliç Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen İmamoğlu, "Kendimi İstanbul ile mühürlü kabul ediyorum" diyerek İBB adaylığına göz kırptı. İmamoğlu'nun rotayı CHP genel başkanlık koltuğundan İBB adaylığına çevirmesi kulislerde, "CHP'deki değişim rüzgarı delege duvarına çarparak sona erdi, İmamoğlu havlu attı" yorumlarına neden oldu. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi ardından partinin yenilginin sorumluluğunu üstlenemediğini belirten İmamoğlu, "CHP, ikinci parti olmakla övünmemeli. Asla durumu idare edemez" dedi.


#Ekrem İmamoğlu
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#Fatih Sultan Mehmet
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