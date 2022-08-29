Gündem Ekrem İmamoğlunun 2020de açılacak dediği Rumeli Hisarüstü - Aşiyan Füniküler hattı ışığı göremiyor
İSTANBUL

Ekrem İmamoğlu’nun '2020'de açılacak' dediği Rumeli Hisarüstü - Aşiyan Füniküler hattı ışığı göremiyor

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, 2020 yılında hizmete gireceğini açıkladığı, Rumeli Hisarüstü - Aşiyan Füniküler hattı arap saçına döndü. İmamoğlu'nun yaklaşık iki senedir 'çok yakında hizmete girecek' dediği füniküler hattı bir türlü bitirilemedi. Rumeli Hisarüstü - Aşiyan Füniküler hattının neredeyse yarısına denk gelen 850 metrelik kısmı AK Parti döneminde tamamlanmıştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu’nun 2020de açılacak dediği Rumeli Hisarüstü - Aşiyan Füniküler hattı ışığı göremiyor
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

AK Parti döneminde hattın 850 metrelik kısmı tamamlanan Rumeli Hisarüstü - Aşiyan Füniküleri CHP'li İBB tarafından bir türlü sonlandırılamadı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Rumeli Hisarüstü - Aşiyan Füniküleri'nin 2020 yılında bitirileceğini duyurmasının üzerinden iki sene geçti. Ancak füniküler bir türlü tamamlanamadı.

3 Aralık 2020
3 Aralık 2020

İmamoğlu 3 Aralık 2020 tarihinde fünikülerin temmuz ayında hizmete gireceğini "yapımı hızla devam ediyor" diyerek duyurdu.

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8 Aralık 2020
8 Aralık 2020

TEMMUZDAN EKİME ERTELEDİ

Bu tweet'ten 5 gün sonra Ekrem İmamoğlu, temmuz ayında hizmete gireceğini söylediği fünikülerin ekim 2021'de açılacağını ifade etti.

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6 Ağustos 2021
6 Ağustos 2021

'YAKINDA' HİZMETE GİREMEDİ!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Ağustos 2021 tarihinde

Rumeli Hisarüstü - Aşiyan Füniküler ile ilgili bir paylaşım daha yaparak, 'Yakında hizmete girecek' dedi ancak dediği yine olmadı.

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İmamoğlu'nun imza yüzsüzlüğü devam ediyor

5 Ağustos 2022
5 Ağustos 2022

MARTTA 'HAZİRAN' DEDİ: HAZİRANDA ÇIT YOK

  • 31 Mart 2022 tarihinde Ekrem İmamoğlu Rumeli Hisarüstü-Aşiyan füniküler hattının haziran başında hizmete başlayacağını duyurdu.Ancak haziran ayı içinde de bir gelişme yaşanmadı.

TAM BİR SENE GEÇTİ YİNE AÇILMADI

Tarihler 5 Ağustos 2022'yi gösterirken Ekrem İmamoğlu, son tweetinden tam bir sene geçmişken yeni bir paylaşım daha yaptı. 2021 yılında biteceğini duyurduğu

Rumeli Hisarüstü - Aşiyan Füniküler'inin yine 'yakında açıyoruz' ifadeleriyle bir videosunu paylaştı.

'BİTMEDİ GİTTİ'

Rumeli Hisarüstü - Aşiyan Füniküler'inin ne zaman hizmete gireceği merak konusu olurken, İstanbullular 'bitmedi gitti' diyerek sözünü bir türlü yerine getirmeyen Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

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