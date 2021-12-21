Gündem Ekrem İmamoğlunun Noel yemeği menüsü sosyal medyada gündem oldu
İSTANBUL

Ekrem İmamoğlu’nun Noel yemeği menüsü sosyal medyada gündem oldu

Geçtiğimiz günlerde 'bütçeye acil revizyon' isteyen ve yaklaşık 15 milyar zararda olduklarını açıklayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun verdiği Noel yemeğindeki menü sosyal medyanın gündemine oturdu. "Portakal soslu karides, kabak çiçeği dolması, pirinç yufkasında kinoa tabule" gibi yemeklerin bulunduğu menü, İmamoğlu'nun 'bütçe' açıklamalarıyla örtüşmediği gerekçesiyle tepki aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu’nun Noel yemeği menüsü sosyal medyada gündem oldu
Ekrem İmamoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde zabıtalarla buluştuğu programda bütçenin yetersizliğinden yakındığı bir konuşma yapmıştı. Bu konuşmanın üzerine verdiği Noel yemeğindeki menü sosyal medyada gündem olan İmamoğlu, tepki gördü.

'ACİL' BÜTÇE REVİZYONU İSTEDİ

Bütçeden şikayetçi olduğu konuşmasında '15 milyar' kadar zararda olduklarını öne süren İmamoğlu şu ifadeleri kullanmıştı:

"1-2 hafta önce yaptığımız hesaplamalarla bize olan yükü 15 milyar lirayı aşan bir yük olarak hesapladık 2022 bütçesini. Bir revizyon bütçe zorunluluğumuz var acilen. Bizim yeni bir revizyon bütçe yapmamız lazım mal tedariki yapamıyoruz, ihale yapamıyoruz."

  • Bu konuşmasından bir süre sonra Noel yemeği veren İmamoğlu'nun menüsü sosyal medyada gündem oldu. "Portakal soslu karides, kabak çiçeği dolması, pirinç yufkasında kinoa tabule" gibi yemeklerin bulunduğu menü çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılarak tepki gördü.

Sosyal medyada paylaşılan menü
Sosyal medyada paylaşılan menü

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