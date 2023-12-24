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Ekşi Sözlük'te kahraman şehitlere hakaret ettiler! Provokatörler için harekete geçildi

Ekşi Sözlük'te şehit babası için açılan konu başlığında, kahraman Mehmetçik'ler ve şehit babası hedef alındı. Adeta nefret kusan kullanıcılar, "Acımasız mı geldi? Beter olmadıklarına dua etsinler" denildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Ekşi Sözlük' isimli sosyal paylaşım sitesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda şehit olan askerlere yönelik suç veya suç unsuru içeren paylaşımları yapanlar hakkında resen soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da paylaşım yapanlardan biri hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

11:40 - 24/12/2023 Pazar
Güncelleme: 12:31 - 24/12/2023 Pazar
DHA
Şehitlere ve ailelerine dil uzatılan rezil paylaşımlar büyük tepki topladı.
Şehitlere ve ailelerine dil uzatılan rezil paylaşımlar büyük tepki topladı.

Tüm Türkiye kahraman 12 şehit askeri için gözyaşı dökerken, alçak provokatörler de bir kez daha sahneye çıktı.


Sıkça yalan haberle gündeme gelen ve kutsal değerlerin aşağılandığı Ekşi Sözlük platformunda şehitler ve aileleri hedef alındı.


Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Kemal Aslan'ın babası Mehmet Aslan, sosyal medya hesabından, "Oğlum şehit oldu ne mutlu bana" şeklinde paylaşım yaptı.


İlk olarak şehit babasının paylaşımına hakaretler savuran kullanıcıların şehitlerimize yönelik kullandığı ifadelerden bazıları şöyle:

  • - Sanki söyleyecek başka sözü var. Acılıymış, yastaymış... Ne diyebilir ki, ektiğimi biçiyorum mu diyecekti.
  • - Ölün, öle öle azalın, kurtulalım sizden.
  • - Acımasız mı geldi? Beter olmadıklarına dua etsinler.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Ekşi Sözlük' isimli sosyal paylaşım sitesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda şehit olan askerlere yönelik suç veya suç unsuru içeren paylaşımları yapanlar hakkında resen soruşturma başlattı.


Bakan Tunç: Bir gözaltı kararı var

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda paylaşım yapan bir kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Bakan Tunç konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Bazı sosyal medya sitelerinde şehitlerimize ve ailelerine yönelik çirkin ve suç teşkil eden paylaşımları yapanlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup, ayrıca sosyal medyada paylaşım yapan bir kişi hakkında da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilmiştir."





#Ekşi Sözlük
#Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
#Soruşturma
1 saat önce
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