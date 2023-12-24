Ekşi Sözlük'te kahraman şehitlere hakaret ettiler! Provokatörler için harekete geçildi

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın (31) Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan ailesi göz yaşlarına hakim olamadı.Şehit eşi Seda Yazıcı'nın evin içinden, Benim kızım babasız kaldı. Kime baba diyecek benim kızım. Ne diyeceğim, 'Baban toprak oldu mu' diyeceğim ben ona. Nasıl diyeceğim ben ona, 'Baban toprak oldu' nasıl diyeceğim, nasıl açıklayacağım anne sözleri duyuldu.