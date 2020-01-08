Gündem El freni çekilmeyen kamyon markete daldı Çalışanlar büyük panik yaşadı
KOCAELİ

Kocaeli haberleri: El freni çekilmeyen kamyon markete daldı!

El freni çekilmeyen kamyon markete daldı: Çalışanlar büyük panik yaşadı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde sürücünün el frenini çekmeden park ettiği iddia edilen kamyon markete daldı. Güvenlik kameralarına yansıyan kaza anında market çalışanları büyük panik yaşadı.

Haber Merkezi İHA
Çarpmanın etkisiyle markette maddi hasar meydana gelirken, market çalışanları olay anında panik yaşadı.
Çarpmanın etkisiyle markette maddi hasar meydana gelirken, market çalışanları olay anında panik yaşadı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Orhangazi Mahallesi 207’inci Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddiaya göre, henüz ismi öğrenilemeyen sürücünün el freni çekmeden park ettiği kamyon, bir anda kaymaya başladı.

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Yokuş aşağı kayarak sürüklenen kamyon, yol kenarında bulunan markete daldı. Çarpmanın etkisiyle markette maddi hasar meydana gelirken, market çalışanları olay anında panik yaşadı.

Güvenlik kameralarına yansıyan kaza anında market çalışanları büyük panik yaşadı.

Kaza anı kameralara yansıdı

Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde el freni çekilmeyen kamyonun markete daldığı anlar görülüyor.

Kameraya yansıyan görüntüler.

Kameraya yansıyan görüntüler.
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