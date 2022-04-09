Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem El freni çekilmeyen otomobil 10 metreden yüksekten aşağı düştü
İSTANBUL

El freni çekilmeyen otomobil 10 metreden yüksekten aşağı düştü

Ümraniye’de içinde iki kişinin bulunduğu park halindeki otomobil el freni çekili olmadığı için 10 metre yüksekten kayarak yola düştü. Kullanılmaz hale gelen otomobil içindeki 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
El freni çekilmeyen otomobil 10 metreden yüksekten aşağı düştü
Kullanılmaz hale gelen otomobil içindeki 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Şile Otoyolu Ümraniye mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre içerisinde 2 kişinin bulunduğu Hyundai Accent marka 34 UZ 7481 plakal otomobil el freni çekili olmadığı için kaymaya başladı.

Kayan otomobil yaklaşık 10 metre yükseklikten yola düştü. Düşmenin etkisiyle otomobil içinde bulunan F.B isimli kadın hafif şekilde yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.

İzmir’in 'Kolpaçino' kumarhanesindeki baskında 160 kişiye ceza kesildi
GÜNDEM
İzmir’in 'Kolpaçino' kumarhanesindeki baskında 160 kişiye ceza kesildi

Bu hastalığa sahip olanlar dikkat: Kanser riski daha yüksek
FOTOĞRAF 8
Title
Araştırmacılar, Kanada'nın Ontario eyaletinde 2007-2016 yılları arasında yaklaşık 6 milyon kişinin böbrek fonksiyonlarını inceledi.
Title
Araştırmada, hafif ila orta derecede böbrek hastalığı olan kişilerin, sağlıklı böbreklere sahip olanlara kıyasla kansere yakalanma riskinin yüzde 8 daha fazla olduğu görüldü.
Title
Araştırmacılardan Abhijat Kitchlu, böbrek hastalığı olan birçok insanın kalp hastalığı, yüksek tansiyon, Tip 2 diyabet ve obezite gibi diğer sağlık sorunlarına sahip olduğunu ve bunların hepsinin kanser riskini artırabileceğini söyledi.
Title
Kitchlu, böbreklerin kandaki tüm toksinlerden kurtulamaması halinde bunun vücuttaki iltihabı, bunun ise kanser riskini artırabileceğini ifade etti. Kitchlu ayrıca, böbrek hastalığı olan kişilerin kanser taramasından geçmelerini tavsiye etti.
Title
Uzmanlar, ABD'de yaklaşık 7 yetişkinden birinde, 37 milyon insanda böbrek hastalığı bulunduğunu belirtiyor.
Title
Böbreklerin başta üre olmak üzere atıkları kandan süzerek su ile idrar olarak boşaltım sağladığı kaydediliyor.
Title
Böbreklerin işlevlerini yerine getirememesi durumunda söz konusu atıkların vücutta kalarak kanda sağlıksız düzeyde su, tuz ve sodyum, kalsiyum, fosfor ve potasyum gibi mineraller oluşturduğu bunun ise kalp ve bağışıklık sistemi de dahil olmak üzere vücuttaki birden fazla organın işlevini tehlikeye atabildiği ifade ediliyor.
Title
Araştırmanın sonuçları Amerikan Böbrek Hastalıkları Dergisi'nde yayımlandı.
Bu hastalığa sahip olanlar dikkat: Kanser riski daha yüksek
Bilim insanları, böbrek hastalığı olan kişilerde kanser görülme riskinin daha yüksek olduğunu tespit etti.


10 metredenaşağıya düştüler

10 metreden
aşağıya düştüler

​Unutkanlığı az kalsın faciaya yol açıyordu.
Kavga ihbarınagiden polislere sürpriz

Kavga ihbarına
giden polislere sürpriz

Vatandaşlar ​maytaplar ve alkışlarla karşıladı.
Ölü sayısı52ye yükseldi

​Rus ordusu sivillerin bulunduğu tren garını vurdu.

​Annesine 'yaşamına son verelim' teklifi yapılmıştı.

​Türkiye'ye uygulanan ambargo ve kısıtlamalar birer birer kalkıyor.

​Zelenskiy'den Avrupa'ya yeni yaptırım çağrısı.

Çok sayıda atama<br>ve görevden alma<br>

Çok sayıda atama
ve görevden alma

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı.
Engeller Büyükşehir ile birlikte aşılıyor

Engeller Büyükşehir ile birlikte aşılıyor

​Büyükşehir , binlerce koliyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Yasal statü için taslak çalışmasını Çevre Bakanı Kurum duyurdu.

​İBB 'finansman bulduk' dedi ama Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro projesi durdu.
Hac kontenjanı artırıldı

Hac kontenjanı artırıldı

​Suudi Arabistan bu yıl 1 milyon hacı adayını kabul edeceğini açıkladı.

Serveti dudak uçuklattı

Serveti dudak uçuklattı

​Mehmet Öz seçilirse Senato'nun en varlıklı üyelerinden biri olacak.

​İş adamlarının işleri hızlandı Türkiye kazandı.

​Ramazan ayının ilk Cuma namazı İslam aleminde coşkuyla eda edildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.