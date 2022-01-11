Gündem El Salvador Büyükelçisi Cumhurbaşkanı Erdoğana güven mektubu sundu
ANKARA

El Salvador Büyükelçisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Salvador'un Ankara Büyükelçisi Hector Enrique Jaime Calderon'u kabul etti.

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Haber Merkezi AA
El Salvador Büyükelçisi Cumhurbaşkanı Erdoğana güven mektubu sundu
​El Salvador Büyükelçisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Calderon, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Calderon'un eşi ve çocukları ile bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

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