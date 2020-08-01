Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem El yazısıyla yazdığı Kuran-ı Kerimi Sağlık Bakanlığına hediye edecek Sevabını bu süreçte hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına hediye ediyorum
KOCAELİ

El yazısıyla yazdığı Kur’an-ı Kerim’i Sağlık Bakanlığı’na hediye edecek: Sevabını bu süreçte hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına hediye ediyorum

El yazısıyla yazdığı Kur’an-ı Kerim’i Sağlık Bakanlığı’na hediye edecek: Sevabını bu süreçte hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına hediye ediyorum

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan emekli Lokman Arslan (70), tamamını el yazısı ile yazdığı Kur’an-ı Kerim’i, koronavirüsle mücadelede etkin rol oynayan sağlık çalışanları adına Sağlık Bakanlığı’na hediye edecek. Arslan, "Sağlık ordumuz bu süreçte çok fazla mücadele verdi. Sevabını, bu süreçte hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına hediye ediyorum" dedi.

Haber Merkezi DHA
Lokman Arslan
Lokman Arslan

Körfez ilçesinde 24 sene önce emekli olan fabrika işçisi Lokman Arslan, hobi olarak el yazısıyla Kur’an-ı Kerim yazmaya başladı. İlk denemede bir Kur’an-ı Kerim’i 2 yılda tamamlayan Arslan, daha sonra yazdığı 6 Kur’an-ı Kerim’i çevresindeki dostlarına hediye etti. Salgın döneminde 65 yaş üstü olduğu için sokağa çıkamayan Lokman Arslan, çocuklarının tavsiyesi üzerine bir kez daha Kur’an-ı Kerim’i el yazısıyla yazmaya karar verdi. Arslan, evinin altında bulunan 40 metrekarelik odada iki ayda Kur’an-ı Kerim’i tamamladı. Arslan, Kuran-ı Kerim'i, salgın sürecinde özveriyle çalışan sağlık çalışanları adına Sağlık Bakanlığı’na hediye edecek.

Dünyanın en büyük el yazması Kur''an-ı Kerim''i
OYNAT
Dünyanın en büyük el yazması Kur''an-ı Kerim''i
Dünyanın en büyük el yazması Kur''an-ı Kerim'''in ilk 10 sayfası, İran'''ın başkenti Tahran'''daki Mir Emad Hat ve Yazı Sanatları Müzesi'''nde sergilendi.


Sokakta buldukları bir kedinin de Kur’an-ı Kerim yazdığı süre boyunca sürekli yanından ayrılmadığını ifade eden Lokman Arslan, "24 sene önce emekli oldum ve o zamanlar heveslendim, caminin hocasından ders aldıktan sonra Kur’an-ı Kerim okumayı öğrendim. Hevesim devam edince, yazmaya da merak sardım. Hobi şeklinde başlamıştı benim için. Zaten dinimiz açısından herkesin Kur’an-ı Kerim’i okuması ve anlaması lazım. İlerleyen dönemlerde bir tane Kur’an-ı Kerim’i el yazısıyla yazdım, onu belediye başkanına hediye ettim ama çok beğenilmedi. Fotokopi kağıtlarına yazmıştım, bana daha sonra güzel bir kağıt verdiler, ikinci kez ona yazdım. İlerleyen dönemler hobi olarak Kur’an-ı Kerim’i el yazısıyla yazmaya başladım. Şu ana kadar 6 tane el yazısı Kur’an-ı Kerim’im vardı, hepsini benim için değerli dostlarıma hediye ettim" dedi.

El yazısı Kuranı-ı Kerim

'HER GÜN 10 SAYFA YAZARAK 2 AYDA TAMAMLADIM'

Evde kal çağrılarına uyduğu süre boyunca vakit geçirmek için yeniden yazmaya başladığını söyleyen Lokman Arslan, sözlerine şöyle devam etti:

"Yedinci Kur’an-ı Kerim’i ise koronavirüs salgının en yoğun olduğu günlerde yazmaya başladım. Evde kal çağrılarına uyuyorduk zaten, 65 yaş üzerinde olduğum için dışarı çıkamıyordum. Evde kaldığım zaman çocuklarım bana sıkılmamam için bir daha yazmamı önerdi. Ben de bir kez daha yazmaya başladım. İki ay içinde bitirmeyi hedeflemiştim. Her gün 10 sayfa yazarak 2 ay içerisinde bitirdim. İnşallah ciltlendikten sonra Sağlık Bakanlığı’na hediye edilecek."

Dünyanın en küçük Kur'an-ı Kerim’i
HAYAT
Dünyanın en küçük Kur'an-ı Kerim’i

Lokman Arslan

'KEDİM BANA EŞLİK ETTİ'

Kur’an-ı Kerim’i yazdığı süre boyunca sokakta buldukların bir kedinin sürekli kendisine eşlik ettiğini ifade eden Lokman Arslan, “Kur’an-ı Kerim’i yazmak, okumasından daha keyifli. Çünkü yazarken manasını daha iyi anlıyorsun, kelimelerle tek tek ilgilendiğin için manası ne onu sorguluyorsun. O nedenle Kur’an-ı Kerim’i yazmak benim için daha keyifli. Şükürler olsun bitirdim. Kur’an-ı Kerim’i yazarken de sürekli yanımda bir ziyaretçim var. 2 ay önce yolda bulduk bu kediyi, şu an hiç yanımdan ayrılmıyor. Torunum adını ‘Kaju’ koymuş. Benim eğlencem oldu, elimle besliyorum" diye konuştu.

Lokman Arslan

“SAĞLIK ORDUMUZA ARMAĞAN OLSUN”

Koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarına teşekkür borçlu olduğunu ifade eden Lokman Arslan, şöyle konuştu:

“Ordumuz bu sene görünmeyen bir düşmanla savaşıyor. Bu düşman ne yazık ki bütün dünyayı etkiledi. Sağlık ordumuz da silahlı ordumuz gibi çok fazla mücadele verdi. Şehitlerimiz de oldu. Çocuklarım da bana sağlık ordusunun gösterdiği mücadele nedeniyle Sağlık Bakanlığı’na hediye etmemi önerdi. O niyetle yazdık sevabını sağlık ordusunda hayatını kaybedenlere hediye ediyorum."

El yazısıyla yazdığı Kur’an-ı Kerim’i Sağlık Bakanlığı’na hediye edecek: Sevabını bu süreçte hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına hediye ediyorum
FOTOĞRAF 10
Title
Körfez ilçesinde 24 sene önce emekli olan fabrika işçisi Lokman Arslan, hobi olarak el yazısıyla Kur’an-ı Kerim yazmaya başladı. İlk denemede bir Kur’an-ı Kerim’i 2 yılda tamamlayan Arslan, daha sonra yazdığı 6 Kur’an-ı Kerim’i çevresindeki dostlarına hediye etti. Salgın döneminde 65 yaş üstü olduğu için sokağa çıkamayan Lokman Arslan, çocuklarının tavsiyesi üzerine bir kez daha Kur’an-ı Kerim’i el yazısıyla yazmaya karar verdi.
Title
Arslan, evinin altında bulunan 40 metrekarelik odada iki ayda Kur’an-ı Kerim’i tamamladı. Arslan, Kuran-ı Kerim'i, salgın sürecinde özveriyle çalışan sağlık çalışanları adına Sağlık Bakanlığı’na hediye edecek.
Title
Sokakta buldukları bir kedinin de Kur’an-ı Kerim yazdığı süre boyunca sürekli yanından ayrılmadığını ifade eden Lokman Arslan, 24 sene önce emekli oldum ve o zamanlar heveslendim, caminin hocasından ders aldıktan sonra Kur’an-ı Kerim okumayı öğrendim. Hevesim devam edince, yazmaya da merak sardım. Hobi şeklinde başlamıştı benim için. Zaten dinimiz açısından herkesin Kur’an-ı Kerim’i okuması ve anlaması lazım. İlerleyen dönemlerde bir tane Kur’an-ı Kerim’i el yazısıyla yazdım, onu belediye başkanına hediye ettim ama çok beğenilmedi. Fotokopi kağıtlarına yazmıştım, bana daha sonra güzel bir kağıt verdiler, ikinci kez ona yazdım. İlerleyen dönemler hobi olarak Kur’an-ı Kerim’i el yazısıyla yazmaya başladım. Şu ana kadar 6 tane el yazısı Kur’an-ı Kerim’im vardı, hepsini benim için değerli dostlarıma hediye ettim dedi.
Title
Evde kal çağrılarına uyduğu süre boyunca vakit geçirmek için yeniden yazmaya başladığını söyleyen Lokman Arslan, sözlerine şöyle devam etti:
Title
Yedinci Kur’an-ı Kerim’i ise koronavirüs salgının en yoğun olduğu günlerde yazmaya başladım. Evde kal çağrılarına uyuyorduk zaten, 65 yaş üzerinde olduğum için dışarı çıkamıyordum. Evde kaldığım zaman çocuklarım bana sıkılmamam için bir daha yazmamı önerdi. Ben de bir kez daha yazmaya başladım. İki ay içinde bitirmeyi hedeflemiştim. Her gün 10 sayfa yazarak 2 ay içerisinde bitirdim. İnşallah ciltlendikten sonra Sağlık Bakanlığı’na hediye edilecek.
Title
Kur’an-ı Kerim’i yazdığı süre boyunca sokakta buldukların bir kedinin sürekli kendisine eşlik ettiğini ifade eden Lokman Arslan, “Kur’an-ı Kerim’i yazmak, okumasından daha keyifli. Çünkü yazarken manasını daha iyi anlıyorsun, kelimelerle tek tek ilgilendiğin için manası ne onu sorguluyorsun. O nedenle Kur’an-ı Kerim’i yazmak benim için daha keyifli. Şükürler olsun bitirdim. Kur’an-ı Kerim’i yazarken de sürekli yanımda bir ziyaretçim var. 2 ay önce yolda bulduk bu kediyi, şu an hiç yanımdan ayrılmıyor. Torunum adını ‘Kaju’ koymuş. Benim eğlencem oldu, elimle besliyorum diye konuştu.
Title
Koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarına teşekkür borçlu olduğunu ifade eden Lokman Arslan, şöyle konuştu:
Title
“Ordumuz bu sene görünmeyen bir düşmanla savaşıyor. Bu düşman ne yazık ki bütün dünyayı etkiledi. Sağlık ordumuz da silahlı ordumuz gibi çok fazla mücadele verdi. Şehitlerimiz de oldu. Çocuklarım da bana sağlık ordusunun gösterdiği mücadele nedeniyle Sağlık Bakanlığı’na hediye etmemi önerdi. O niyetle yazdık sevabını sağlık ordusunda hayatını kaybedenlere hediye ediyorum.
Title
Title
El yazısıyla yazdığı Kur’an-ı Kerim’i Sağlık Bakanlığı’na hediye edecek: Sevabını bu süreçte hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına hediye ediyorum
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan emekli Lokman Arslan (70), tamamını el yazısı ile yazdığı Kur'an-ı Kerim'i, koronavirüsle mücadelede etkin rol oynayan sağlık çalışanları adına Sağlık Bakanlığı'na hediye edecek. Arslan, "Sağlık ordumuz bu süreçte çok fazla mücadele verdi. Sevabını, bu süreçte hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına hediye ediyorum" dedi.


Abone Ol Google News
​100 yaşındayımhiç hastane görmedim

​100 yaşındayım
hiç hastane görmedim

Rukkiye Nine'nin uzun ve sağlıklı yaşam şifresi: Don yağı.
117 yıl önceki bayram tebriği

117 yıl önceki bayram tebriği

​İstanbul Hahambaşı'ndan Sultan II. Abdülhamid Han'a...
Siyasette bayram trafiği

​AK Parti HDP ile, MHP de HDP ve İYİ Parti ile bayramlaşmıyor.
Haksız yazılan cezayı iptal ettirdi

Haksız yazılan cezayı iptal ettirdi

​Direksiyon başında telefonla konuşmaktan ceza gelince..
Havaya savurdu

Havaya savurdu

Trabzon'da 8 kişinin boğa ile mücadelesi.
Cudi ve Gabar artık huzur beldesi

Cudi ve Gabar artık huzur beldesi

​Nuh Peygamber Üssü'ndeki Mehmetçikle bayramlaştı.

Kararname imzalayacağını bildirdi.

İngiltere'de attığı röveşata, ayın golü seçilmişti.

​Hem bayram hem de cuma namazında doldu taştı.

​Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın yerini dolduruyor.

Yunanistan sınırının sıfır noktasından net mesaj.

​Jetlerimiz kardeş ülkeye böyle geldi.

​Afrika kıtasında siyasi nüfuzu hızla eriyor.

​Rakamlar tarihi daralmaya işaret ediyor.

​Asker hakkında hemen soruşturma başlatıldı.
Boris Johnson açıkladı

Boris Johnson açıkladı

​İngiltere'nin koronavirüs önlemlerini gevşetme kararı ertelendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.