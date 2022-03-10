Elazığ Bingöl ve Şırnak'ta kar nedeniyle 80 köy yolu ulaşıma kapandı

1987 KIŞINDA NE KADAR KAR YAĞDI? <br><br>İstanbul’da her şey 4 Mart 1987 gecesi başladı. Meteoroloji 4 Mart için 9 derece sıcaklık tahmini yaptı. Fakat beklenmedik bir şekilde o gece sıcaklık -5 dereceye kadar düştü ve günlerce süren yoğun bir kar yağışı başladı. Ani sıcaklık düşüşü kar yağışı ve tipiye sebebiyet verdi. Fakat herkes gelip geçici bir hava basıncı değişimi yüzünden böyle bir şey olduğunu düşündü.