Gündem Elazığ Bingöl ve Şırnakta kar nedeniyle 80 köy yolu ulaşıma kapandı
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Elazığ Bingöl ve Şırnak'ta kar nedeniyle 80 köy yolu ulaşıma kapandı

Doğu vilayetlerinde devam eden yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle Elazığ, Bingöl ve Şırnak'ta 80 köy ile ulaşım sağlanamıyor. Ekipler kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Haber Merkezi AA
Elazığ Bingöl ve Şırnakta kar nedeniyle 80 köy yolu ulaşıma kapandı
Doğu Anadolu'da yağan yoğun kar ve oluşan tipi köy yollarını kapattı.

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle Kovancılar'da dokuz, Sivrice'de dört köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı yolların açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Bingöl

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkeze bağlı 10, Adaklı'da 28, Genç'te 7, Karlıova'da 11, Kiğı'da 2, Solhan'da 3, Yayladere'de 1, Yedisu'da 3 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Ekiplerin yol açma çalışmaları devam ediyor.

Şırnak

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar ve tipi, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

İlçeye bağlı Gökçe ve Yeşilöz köylerinin yolu kar nedeniyle kapandı.

Kar kalınlığının yer yer 25 santimetreyi aştığı bölgede, kapanan yolların ulaşıma açılması için ekipler yoğun çalışma yürütüyor.

Ulaşıma kar engeli
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Denizli'de, kent genelinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.
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Yoğun kar nedeniyle Denizli'yi Antalya ve Muğla'ya bağlayan karayolu çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.
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Burdur'da da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Burdur-Antalya ve Burdur- Ankara karayolu ulaşıma kapandı.
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Denizli'de akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, başta yüksek kesimlerde olmak üzere kent merkezinde de etkili oldu.
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Kar, ulaşımı da olumsuz yönde etkiledi.
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Yoğun kar yağışı nedeniyle Denizli'yi Antalya ve Muğla'ya bağlayan karayolunun Kazıkbeli ve Cankurtaran mevkisinde kaza yapan ya da yolda kalan araçlar nedeniyle yol, çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.
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Denizli Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kış lastiği olmadığı için yolda kalan araçları iterek kenara çekmeye çalıştı.
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Kayarak kaza yapan araçlar ise çekiciler tarafından çekildi.
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Şehir çıkışında önlem alıp yolu kapatan polis ekipleri, araçların geçişine izin vermedi.
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Karayolunda uzun kuyruklar oluştu. Karayolları ve belediye ekipleri yolu kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.
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Burdur'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Burdur-Antalya ve Burdur- Ankara karayolu ulaşıma kapandı.
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Meteorolojinin yoğun kar yağışı uyarısı yaptığı Burdur'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezi ile Burdur- Antalya, Burdur- Ankara ve Burdur- Fethiye karayollarında etkili oldu.
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Karayolları ekiplerinin müdahalesine rağmen Kurna rampaları ve Antalya Kavşağı'nda kayan kamyonlar nedeniyle trafik akışı durdu. Burdur-Antalya, Burdur-Ankara, Burdur-Fethiye karayolları trafiğe kapandı.
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Kent merkezinde de kar yağışı nedeniyle küçük çaplı maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Kar yağışının en çok çocukları mutlu etti.
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Kar yağışına rağmen sokaklara çıkan çocuklar kartopu oynadı, kayaklarla kaydı.
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Bu arada yoğun kar yağışı nedeniyle Burdur il genelinde eğitime perşembe günü ara verildi.
Ulaşıma kar engeli
Yoğun kar nedeniyle ülkenin belli kesimlerinde karayolu çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Akşam saatlerinde artan karın şiddeti sürücülere zor anlar yaşattı.
1987 Mart'ı gibi olur mu? AKOM'dan dikkat çeken açıklama
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İstanbul için Meteoroloji Genel Müdürlüğü perşembe günü için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı. AKOM da önlemlerini aldı.<br><br>
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AKOM koordinasyonunda İstanbul'un 4023 kilometrelik yol ağında çalışmalar bu sabahtan itibaren başladı.<br><br>
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Kar küreme araçları ve tuzlar yol kenarlarına yerleştirildi.<br><br>
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AKOM'dan alınan verilere göre, 2000 araç 9500 personel kar yağışı uyarılarının kapsadığı günler boyunca görev yapacak.<br><br><br>
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465 müdahale noktasında hazır bekletilen araçların yanı sıra 220 bin ton tuz ve 1290 ton solüsyon hazırda bekletiliyor.<br><br>
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\"87 KADAR OLMASA DA 2. SIRAYA YERLEŞİR\"<br><br>AKOM Meteoroloji Mühendisi Osman Çaylak \"İstanbul'un uzun yıllar ortalamasına baktığımızda Mart'ta çok sık kar almaz. 1987 yılı özel bir yıldı. Şu anki beklenen durum mart ayı ortalamalarının üzerinde 87 kadar olmasa da ikinci sıraya yerleşir gibi gözüküyor.
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SİBİRYA SOĞUKLARI<br><br>Çarşamba gece saatlerinden itibaren Sibirya soğukları hâkim olacak. Cumartesi pazar da yağış devam edecek gibi duruyor\" dedi.
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PERŞEMBE SABAHI KARA UYANACAĞIZ<br><br>Osman Çaylak, \"Bugün için riskli bir durum yok. Çarşamba için zaten karla karışık yağmur yağacak diye uyarılar yapılmıştı. <br><br>
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Perşembe sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul'un Kuzey bölgelerinden itibaren, kar yağışı geçişleri başlayacak. Perşembe sabah 05.00'ten sonra etkili olmasını bekliyoruz. Perşembe günü tam gün kar yağışı olacak\" diye konuştu.
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1987 KIŞINDA NELER OLDU?<br><br>Peki 1987 kışı nasıldı? Mart 1987 kışında neler oldu? İşte 1987 yılının Şubat ayında başlayıp Mart sonuna kadar İstanbul'u esir alan efsane kış hakkındaki tüm detaylar...
Title
1987'nin efsane kışı Şubat ayında başlayıp, Mart ayına kadar devam etmişti. Adeta 1987 kışı İstanbul'u vurup geçmişti. İstanbul'da 18 saat kar yağmış ve kar kalınlığı neredeyse 1 metreyi bulmuştu. Saatlerce süren kar yağışı hayatı felç etmiş, Belgrad Ormanı'ndan geldiği düşünülen kurtlar bile şehre inmişti.<br><br>1987'de bir gecede İstanbul karla kaplandı. Okulların kapandığı, belediyenin insanlara su ve ekmek dağıttığı kış asla unutulmadı. <br><br>
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1987 KIŞINDA NE KADAR KAR YAĞDI? <br><br>İstanbul’da her şey 4 Mart 1987 gecesi başladı. Meteoroloji 4 Mart için 9 derece sıcaklık tahmini yaptı. Fakat beklenmedik bir şekilde o gece sıcaklık -5 dereceye kadar düştü ve günlerce süren yoğun bir kar yağışı başladı. Ani sıcaklık düşüşü kar yağışı ve tipiye sebebiyet verdi. Fakat herkes gelip geçici bir hava basıncı değişimi yüzünden böyle bir şey olduğunu düşündü.
Title
Takvimler 4 Mart 1987’yi göstermekteydi. Meteoroloji o gün İstanbul’da hava sıcaklığının 9 derece olacağını duyurmuştu.<br><br>6-7 Mart gibi kar biraz hafifledi. İnsanlar her şey normale dönüyor diye düşünürken 8 Mart sabahı tekrardan inanılmaz bir tipi başladı.
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TRT KESİNTİSİZ YAYINYAPTI<br><br>TRT, herkes tüm gün eve hapis olduğu için tam gün yayın yapma kararı aldı. Yayınlar Erkan Sürmen Konseri, Olağanüstü Olaylar, Çiçek Kız, dış kaynaklı müzik, Muazzez Abacı Konseri ve Televizyonda Sinema ile gece yayınına kadar kesintisiz olarak sürdürüldü.
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YEŞİLKÖY HAVAALANINDA 86 CM KAR<br><br>5 Mart akşamı haberlerinde TRT muhabiri Yeşilköy Havaalanında meteoroloji müdürü ile birlikteydi, kar kalınlığını canlı yayında 86 cm olarak ölçtüler. Aralıksız yağan tipiye bir de gök gürültüsü eklenmişti. Aralıksız yağan tipi İstanbul'u esir almıştı.
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İSTANBUL'DA GÜNLERCE ELEKTRİK VE SU KESİNTİSİ YAŞANDI<br><br>Yoğun kar ve tipi nedeniyle elektrikler kesildi. Bazı yerlere günlerce elektrik verilemedi.
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26 KİŞİ DONARAK HAYATINI KAYBETTİ<br><br>Soğuk nedeniyle İstanbul’da 26 kişi hayatını kaybetti. İlk defa bu kadar kişi soğuk hava yüzünden hayatını kaybetmişti.<br><br>KURTLAR ŞEHRE İNDİ<br><br>Bir süre sonra yiyecek bulamayan kurtlar şehre indi. Aralıksız yağan kar yüzünden kurtlar da şehre inip yiyecek aramak zorunda kaldı.<br><br>Tüm eğitim kurumları 15 gün süreyle tatil edildi. Bu sebeple İstanbul'da öğrenciler yaz tatiline de geç başladı.<br><br>
1987 Mart'ı gibi olur mu? AKOM'dan dikkat çeken açıklama
İstanbul'da beklenen kuvvetli kar yağışı için tedbirler alınıyor. AKOM da kar yağışı için önlemlerini aldı. AKOM Meteoroloji Mühendisi Osman Çaylak, önümüzdeki yağışla kıyaslanan 1987 kışında mart ayındaki kar yağışına dair de çok önemli açıklamalarda bulundu.
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