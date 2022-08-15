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POLİTİKA

Elazığ eski CHP İl Başkanı Karatepe AK Parti’ye katıldı

AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Elazığ eski CHP İl Başkanlarından Mustafa Ünsal Karatepe’nin partisinden istifa ederek AK Parti’ye katılmasının partilerine güç kattığını söyledi.

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Haber Merkezi İHA
Elazığ eski CHP İl Başkanı Karatepe AK Parti’ye katıldı
Mustafa Ünsal Karatepe, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın taktığı rozetle AK Parti'ye katıldı.

İl başkanları toplantısına katılmak üzere Ankara’da bulunan AK Parti Elazığ İl Başkanı Yıldırım, Elazığ eski CHP İl Başkanlarından Mustafa Ünsal Karatepe’nin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın taktığı rozetle AK Parti saflarına katıldığını duyurdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Yıldırım, “Daha önce Elazığ’da CHP İl Başkanlığı yapan Mustafa Ünsal Karatepe, ailemize katıldı. Kıymetli başkanımla bundan böyle yol ve dava arkadaşı olarak birlikte hareket edeceğiz. Nice başarılara, seçim zaferlerine birlikte erişebilmek duasıyla hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Ankara’daki rozet takım programına İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ile birlikte MKYK Üyesi Teşkilat Başkan Yardımcısı Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Genel Meclis Başkanı İbrahim Şerbet ve Gençlik Kolları Başkanı Emre Burak Kürüm de katıldı.

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