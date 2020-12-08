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ELAZİĞ

Elazığ haberleri: Sosyal medyada tartıştığı kadını çağırdığı iş yerinde vuran şüpheli tutuklandı

Sosyal medyada tanıştılar: Tartışınca olaylar büyüdü

Elazığ'da sosyal medya üzerinden tanışıp tartıştığı 21 yaşındaki D.S. adlı kadını çağırdığı iş yerinde tabancayla vurarak, yaralayan 28 yaşındaki Ali Sinanoğlu, çıktığı mahkemece tutuklandı. Tartışma sırasında Sinanoğlu, tabancayla ateş ettiği D.S.'yi bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Haber Merkezi DHA
28 yaşındaki Ali Sinanoğlu
28 yaşındaki Ali Sinanoğlu

İddiaya göre, Elazığ'da sosyal medyada tanışan Ali Sinanoğlu ve D.S., bilinmeyen nedenle internet üzerinden tartıştı. Tartışma sırasında Sinanoğlu, kadını marketine çağırdı. Kısa süre sonra iş yerine gelen D.S. ile Sinanoğlu arasındaki tartışma, burada da devam etti.

Bacağından yaraladı

Tartışma sırasında Sinanoğlu, tabancayla ateş ettiği D.S.'yi bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sinanoğlu, gözaltına alınırken, sağlık görevlilerince ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürülen D.S. ise tedaviye alındı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Emniyetteki ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Ali Sinanoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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