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ELAZİĞ

Elazığ haberleri: Usulsüz keklik avının cezası 3 bin lira

Usulsüz keklik avının cezası 3 bin lira

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada usulsüz keklik avı yapan 1 şahıs yakalandı, 3 bin 100 TL para cezası kesildi.

Haber Merkezi İHA
Usulsüzce avlandıktan sonra ekipler tarafından geçirilen keklikler doğaya salındı.
Usulsüzce avlandıktan sonra ekipler tarafından geçirilen keklikler doğaya salındı.

Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Harput Mahallesi’nde kaçak avlanma ile ilgili bilgi alması üzerine çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında kafesler içerisinde 2 keklikle usulsüz avlanma yapan E.T. yakalandı. Bunun üzerine durum Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü’ne bildirildi. Şubeden gelen ekipler şahsa Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten bin 600 TL tazminat ve bin 500 TL idari yaptırım olmak üzere toplam 3 bin 100 TL para cezası uyguladı.

Ele geçirilen keklikler ise doğaya bırakıldı.

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