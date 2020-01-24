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Elazığ seferber oldu: Kurum ve kuruluşlar halka kapılarını açtı

Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası vatandaş sokaklara döküldü. Hasarlı binalara girilmemesi gerektiği vurgulanırken, kurum ve kuruluşlar da kapılarının vatandaşlara açık olduğunu sosyal medya üzerinden duyurdu. Ayrıca Bakan Kasapoğlu'nun talimatıyla Elazığ ve Malatya'daki KYK yurtları, Gençlik Merkezleri ve spor salonları vatandaşların hizmetine açıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Depremden etkilenen illerde halk sokaklara döküldü.
Depremden etkilenen illerde halk sokaklara döküldü.

Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası vatandaş sokaklara döküldü. Hasarlı binalara girilmemesi gerektiği vurgulanırken, kurum ve kuruluşlar da kapılarının vatandaşlara açık olduğunu sosyal medya üzerinden duyurdu.

  • Ayrıca Bakan Kasapoğlu'nun talimatıyla Elazığ ve Malatya'daki KYK yurtları, Gençlik Merkezleri ve spor salonları vatandaşların hizmetine açıldı.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Keskin, Twitter üzerinden açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Elazığ'da meydana gelen deprem için başta Elazığlı hemşehrilerimize ve tüm milletimize geçmiş olsun; Yüce Allah ülkemizi afet ve felaketlerden korusun. Depremi herhangi bir sorun yaşamadan atlatan Elazığ Havalimanımız, değerli misafirlerimiz ve kıymetli mesai arkadaşlarımız ile hasar görmeyen pist ve kule operasyonlarımız kesintisiz bir şekilde devam etmektedir.Çorba ikramımızın başladığı Elazığ Havalimanımız ve havalimanı misafirhanemiz halkımızın konaklama ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına tüm imkanlarıyla açık olacaktır" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yaptığı açıklama ile Malatya'daki halka kapılarını açtıklarını duyurdu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de sosyal medyadan vatandaşlara çağrıda bulundu.

Güder'in açıklamasında, "Eski Malatya’da bulunan Karahan Kapalı Spor Salonumuz ve Zafer Mahallemizde Bulunan Ömer Halisdemir Konferans salonumuz sabaha kadar açık kalacaktır! Depremden dolayı dışarıda bekleyen vatandaşlarımızı misafir etmek için toplanma alanlarına bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Ayrıca özel kuruluşlar ve yetkilileri de vatandaşa çağrıda bulunmayı ihmal etmedi.
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