Gündem Elazığ ve Malatya için toplanan yardım 87 milyon lirayı aştı
ELAZİĞ MALATYA

Elazığ ve Malatya için toplanan yardım 87 milyon lirayı aştı

Elazığ ve Malatya için toplanan yardım 87 milyon lirayı aştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ merkezli depremden etkilenenler için açılan yardım kampanyasında banka hesaplarında 60 milyon 124 bin 993, SMS sisteminde 27 milyon 874 bin 400 lira olmak üzere, toplam 87 milyon 999 bin 393 lira yardım toplandığını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Depremzedeler için toplam 87 milyon 999 bin 393 lira yardım toplandı.
Depremzedeler için toplam 87 milyon 999 bin 393 lira yardım toplandı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin etkilerini azaltmak ve bölgedeki vatandaşların hayatlarını normale döndürmek için yürütülen iyileştirme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Bölgede nakit gerektiren ihtiyaçların karşılanması için Elazığ ve Malatya'da valilik emrine 7'şer milyon lira olmak üzere, toplam 14 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milletimizin yoğun ilgisi ile devam eden Elazığ ve Malatya Yardım Kampanyası kapsamında, banka hesaplarında 60 milyon 124 bin 993 lira, SMS sisteminde 27 milyon 874 bin 400 lira olmak üzere toplam 87 milyon 999 bin 393 lira yardım toplamıştır. Yürütülen iyileştirme çalışmaları kapsamında TAMP Beslenme Çalışma Grubu koordinasyonunda Elazığ'da 217 bin 313 öğün, Malatya'da 78 bin 150 öğün olmak üzere, toplam 295 bin 463 öğün yemek dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Türk Kızılay tarafından ayrıca bölgeye 7 ikram aracı, 1 çocuk dostu alan ve 4 mobil mutfak ile 3 sahra mutfak kiti sevk edilmiştir."

Deprem vergilerine videolu yanıt
GÜNDEM
Deprem vergilerine videolu yanıt

Psikososyal destek çalışmaları devam ediyor

Açıklamada, psikososyal destek çalışmalarının devam ettiği, bu kapsamda Elazığ'da 2 bin 253, Malatya'da ise 694 hane ziyareti gerçekleştirildiği, Elazığ'da 7 bin 339, Malatya'da 2 bin 21 kişiyle destek görüşmesi yapıldığı aktarıldı.

'Diyarbakır anneleri' Elazığ'da çadır kenti ziyaret etti: Acımızı unuttuk çok üzüldük
GÜNDEM
'Diyarbakır anneleri' Elazığ'da çadır kenti ziyaret etti: Acımızı unuttuk çok üzüldük
Ulaşımda yeni dönem

Ulaşımda yeni dönem

İstanbullular için pilot uygulama Mart ayında başlıyor.
Her sözü ahlaksızca

Her sözü ahlaksızca

İBB'li Şişli: ​En şanslı müdür bu müdür. Bu kadar kadınla çalışıyor​.
Günübirlik geliyorlar

Günübirlik geliyorlar

​İstanbul Havalimanı Arap turistlerin alışveriş merkezi oldu.
El-Bab'ı<br>hedef aldılar!

El-Bab'ı
hedef aldılar!

Rus uçakları Fırat Kalkanı bölgesini vurdu.
Kent geneline<br>afişler asıldı

Kent geneline
afişler asıldı

Vatandaşlar deprem anında yapmaları gerekenleri öğreniyor.
Deprem bölgesine ek kaynak

Deprem bölgesine ek kaynak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk duyurdu.
Kirli plan<br>yine devrede

Kirli plan
yine devrede

Irak'ta etkisi azalan ABD, ülkeyi 3'e bölecek.
Hayali gerçek oldu

Hayali gerçek oldu

İdlibli yetimin bisiklet hayali gerçekleştirildi.
Hiç aklıma gelmezdi

Hiç aklıma gelmezdi

​Kredi kartındaki harcamaları görünce inanamadı, ilk kez uygulandı.
Maskeye gerek yok

Maskeye gerek yok

Türkiye en erken tedbirleri alan ülkelerin başında geliyor.
Gece yarısı panik

Gece yarısı panik

​Arnavutköy'de, Çin pazarında çalışan kişi hastaneye sevk edildi.
Çin dışında ilk ölüm

Çin dışında ilk ölüm

​Filipinler'de 1 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
İlk uçak<br>gemimiz denizde

İlk uçak
gemimiz denizde

Bir yıl sürmesi beklenen deniz testleri dün itibariyle başlatıldı.
Yalnız değilsiniz

Yalnız değilsiniz

İBB'li Şişli'nin ahlaksız sözlerine tepki yağdı.
Vuhan’dan geldiler

Vuhan’dan geldiler

​32 saatlik Koca Yusuf Operasyonu başarıyla sonuçlandı.
Gençleri kaçıran BAE’ye isyan

Gençleri kaçıran BAE’ye isyan

​Evlatlarımız satılık değil diyen Sudanlılar, hükümeti protesto ediyor.
Suriye'de<br>karşı taarruz

Suriye'de
karşı taarruz

​SMO, Tel Rıfat yönüne doğru ilerlemeye başladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.