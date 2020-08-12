Olası faciayı önledi: 3’üncü kattan atlayan genci yere çarpmadan tuttu

Olay, Merkez Nailbey Mahallesi General Hakkı Talay Caddesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, uzun süredir psikolojik sorunları olduğu öğrenilen zihinsel engelli S.E. (18) 3’üncü katın balkonundan atladı.

3’üncü kattan atlayan zihinsel engelli genci yoldan geçen vatandaş tuttu

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O sırada yoldan geçmekte olan ve olayı gören bir vatandaş, genci tutarak yere çarpmasını engelledi. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

Vatandaşın tutmasıyla hafif şekilde yaralanan genç, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.