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Gündem Olası faciayı önledi 3üncü kattan atlayan genci yere çarpmadan tuttu
ELAZİĞ

Elazığ'da 3’üncü kattan atlayan zihinsel engelli genci yoldan geçen vatandaş tuttu

Olası faciayı önledi: 3’üncü kattan atlayan genci yere çarpmadan tuttu

Elazığ'da üçüncü kattaki evlerinin balkonundan atlayan psikolojik sorunları olduğu öğrenilen zihinsel engelli genç şans eseri yoldan geçen bir vatandaş tarafından tutuldu. Vatandaşın tutmasıyla hafif şekilde yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi İHA
Hafif yaralanan zihinsel engelli genç hastaneye kaldırıldı.
Hafif yaralanan zihinsel engelli genç hastaneye kaldırıldı.

Olay, Merkez Nailbey Mahallesi General Hakkı Talay Caddesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, uzun süredir psikolojik sorunları olduğu öğrenilen zihinsel engelli S.E. (18) 3’üncü katın balkonundan atladı.

3’üncü kattan atlayan zihinsel engelli genci yoldan geçen vatandaş tuttu

Denizli'de feci kaza: Otomobil sürücüsü yanarak hayatını kaybetti
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Denizli'de feci kaza: Otomobil sürücüsü yanarak hayatını kaybetti

O sırada yoldan geçmekte olan ve olayı gören bir vatandaş, genci tutarak yere çarpmasını engelledi. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.
  • Vatandaşın tutmasıyla hafif şekilde yaralanan genç, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hatay Vali Yardımcısı miras tartışmasında annesi ve kardeşini öldürdü
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Adana'da, erkek kardeşi ve annesini tabancayla öldüren Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, gözaltına alındı.
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ailesinin merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan evinde, cinnet getirerek kardeşi Altuğ ve annesi İkbal Polat'ı tabancayla öldüren Tolga Polat olay yerinde gözaltına aldı.
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Şüpheli Tolga Polat, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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Olay sırasında evde olan şüphelinin babası Şeref Polat da görgü tanığı olarak emniyete götürüldü.
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Ailenin yarın görülecek miraslık tarla davası öncesi konuşmak için bir araya geldiği, çıkan tartışmanın ardından cinayetin işlendiği iddia edildi.
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Öte yandan, Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, olay yerinde incelemede bulundu. Cenazeler, incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Bu sırada ölenlerin yakınları gözyaşı döktü.
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Hatay Vali Yardımcısı miras tartışmasında annesi ve kardeşini öldürdü
Adana'da miras meselesi yüzünden çıkan tartışmada cinnet getiren Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat erkek kardeşi Altuğ Polat ve annesini İkbal Polat'ı tabancayla vurarak öldürdü. Gözaltına alınan Tolga Polat Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyet müdürlüğüne götürülürken, ölenlerin yakınları ise bina önünde gözyaşı döktü.
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