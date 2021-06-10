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ELAZİĞ

Elazığ'da ağır hasarlı 8 katlı bina korna sesi ile yıkıldı

Elazığ'da 24 Ocak depreminde ağır hasar gören 8 katlı bir apartmanın kontrollü şekilde yıkımına başlandı. Binanın yıkımı sırasında iş makinelerinin müdahalesinin yanı sıra ses dalgalarından da faydalanıldı. Binanın belirli noktalarına iş makinesinin darbelerinin ardından korna sesiyle destek verildi. Korna sesiyle birlikte ses dalgalarının etkisiyle 8 katlı bina yıkıldı.

Haber Merkezi İHA
Elazığ’da ağır hasarlı 8 katlı bina korna sesi ile yıkıldı - Elazığ haberleri
8 katlı binanın yıkımı sırasında ses dalgalarından da faydalanıldı.

Elazığ’da 24 Ocak'ta meydana gelen 4’ü Malatya’da 41 kişinin hayatını kaybettiği 6.8’lik depremin ardından kent genelinde başlatılan yıkım ve yapım çalışmaları aralıksız sürerken, 27 Aralık 2020 tarihindeki 5.3’lük depremle bazı orta hasarlı yapılarda ağır hasara dönüştü.

İHA

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Aralıkta meydana gelen depremle ilgili yapılan saha çalışmaların tamamlanmasıyla kentteki tüm ağır hasarlı yapı sayısı 16 bin 773 olarak belirlendi.

İHA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde Elazığ Valiliği idaresinde ilk günden itibaren bir çok noktada başlatılan yıkım çalışmaları ise aralıksız sürüyor. Kent merkezi dahil bir çok mahallede devam eden yıkımlar çevre güvenli alındıktan sonra kontrollü bir şekilde gerçekleştiriliyor.

İHA

Bu kapsamda merkeze bağlı Sarayatik Mahallesi İstasyon Caddesinde bulunan 8 katlı bir apartmanın da kontrollü şekilde yıkımına başlandı. Binanın yıkımı sırasında iş makinelerinin müdahalesinin yanı sıra ses dalgalarından da faydalanıldı.Binanın belirli noktalarına iş makinesinin darbelerinin ardından korna sesiyle destek verildi. Korna sesiyle birlikte ses dalgalarının etkisiyle 8 katlı bina yıkıldı.

İHA

Geçen sene meydana gelen depremden bu yana yıkımlara devam ettiklerini ifade eden yıkım firma sahibi Mehmet Bulut, "İstasyon Caddemizde bulunan 8 katlı binayı yıktık. Emniyet ve belediyemizden izin aldık. Ekip arkadaşlarımız yolları kesti. Bizde binayı yıktık. Yıkımlar halen daha devam ediyor. Binalar çok yorgun. Vatandaşlar hasarlı evlerinden çıkmıyor ama o vatandaşlarımız yıkılan binaların yıkıldığı zaman gelip makinelerin betona dokunduğunu ve nasıl yıkıldığını gördüğü zaman apartmanlarda durmazlar. Elazığ’ın binaları depremden dolayı çok yorgun. Kolonları kesiyoruz, binanın son kolonunun da kırdıktan sonra ses dalgalarının vermiş olduğu titreşimle bina yıkılıyor" dedi.

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