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Elazığ’da alkollü sürücü dehşet saçtı: Dört yaralı var

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından arkadaşıyla birlikte kaçan alkollü sürücü, ekipler tarafından yakalandı.

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Haber Merkezi İHA
Elazığ’da alkollü sürücü dehşet saçtı: Dört yaralı var
Alkollü sürücü seyir halindeki araca çarpıp kaçtı: 4 yaralı

Kaza, Güney Çevre Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.D. idaresindeki 23 BD 848 plakalı otomobil aynı yönde seyir halinde olan İ.U. yönetimindeki 23 ABV 265 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada toplam 4 kişi yaralanırken, B.D. ve yaralı arkadaşı olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada kaçan sürücü ve yaralı arkadaşı ekipler tarafından yakalanarak olay yerine getirildi.

Kaçan sürücünün 1.63 promil alkollü olduğu belirlendi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

Öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: İki kişi öldü 42 kişi yaralandı
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Adana'dan Konya'ya giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 41 C 0641 plakalı otobüs, Adana-Niğde Otoyolu Güney köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
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İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda, polis, jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.
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Kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi yaralandı.
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Yaralılar, bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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Niğde'de Güney köyü yakınlarında Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, 42 kişi yaralandı. Yaralılar Niğde ve Ulukışla hastanelerine kaldırıldı.
Title
Niğde'de Güney köyü yakınlarında Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, 42 kişi yaralandı. Yaralılar Niğde ve Ulukışla hastanelerine kaldırıldı.
Title
Niğde'de Güney köyü yakınlarında Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, 42 kişi yaralandı. Yaralılar Niğde ve Ulukışla hastanelerine kaldırıldı.
Title
Niğde'de Güney köyü yakınlarında Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, 42 kişi yaralandı. Yaralılar Niğde ve Ulukışla hastanelerine kaldırıldı.
Title
Niğde'de Güney köyü yakınlarında Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, 42 kişi yaralandı. Yaralılar Niğde ve Ulukışla hastanelerine kaldırıldı.
Title
Niğde'de Güney köyü yakınlarında Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, 42 kişi yaralandı. Yaralılar Niğde ve Ulukışla hastanelerine kaldırıldı.
Title
Niğde'de Güney köyü yakınlarında Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, 42 kişi yaralandı. Yaralılar Niğde ve Ulukışla hastanelerine kaldırıldı.
Title
Niğde'de Güney köyü yakınlarında Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, 42 kişi yaralandı. Yaralılar Niğde ve Ulukışla hastanelerine kaldırıldı.
Öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: İki kişi öldü 42 kişi yaralandı
Niğde'de Güney köyü yakınlarında Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, 42 kişi yaralandı. Yaralılar Niğde ve Ulukışla hastanelerine kaldırıldı.

Çorum'da leblebi dükkanında patlama meydana geldi: Beş yaralı var
FOTOĞRAF 12
Title
Sungurluoğlu Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki bir leblebi dükkanının üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
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Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Patlama sırasında dükkanda bulunan Tansel Can Örtücü, Enes Kalkan, Batuhan Öztemiz, Elvan Öztemiz ve Emin Ilgaz yaralandı.
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Yaralılar, sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Yaralılar, burada yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.<br><br>
Title
Çorum'un Sungurlu ilçesinde leblebi dükkanında meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı.
Title
Çorum'un Sungurlu ilçesinde leblebi dükkanında meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı.
Title
Çorum'un Sungurlu ilçesinde leblebi dükkanında meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı.
Title
Çorum'un Sungurlu ilçesinde leblebi dükkanında meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı.
Title
Çorum'un Sungurlu ilçesinde leblebi dükkanında meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı.Çorum'un Sungurlu ilçesinde leblebi dükkanında meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı.
Title
Çorum'un Sungurlu ilçesinde leblebi dükkanında meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı.
Title
Çorum'un Sungurlu ilçesinde leblebi dükkanında meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı.
Çorum'da leblebi dükkanında patlama meydana geldi: Beş yaralı var
Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir leblebi dükkanında patlama meydana geldi. Yüz ve el bölgelerinde yanıklar oluşan beş yaralı Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Alanya’da korkutan orman yangını: Üç dekar alan zarar gördü
FOTOĞRAF 8
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Yangın, Alanya ilçesi Kestel Mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi.
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Edinilen bilgilere göre, ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
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Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye orman ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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Şiddetli rüzgara rağmen ekiplerin cansiperane mücadelesiyle orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı.
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. Yaklaşık 3 dekar alanın zarar gördüğü yangına 3 arazöz, Alanya Belediyesi ve İlçe Orman İşletme Şefliğine ait 3 su tankeri, Antalya Büyükşehir İtfaiyesi müdahale etti.
Title
Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.<br>Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Title
Alanya’da orman yangınında 3 dekar alan zarar gördü
Title
Alanya’da orman yangınında 3 dekar alan zarar gördü
Alanya’da korkutan orman yangını: Üç dekar alan zarar gördü
Antalya'da gece saatlerinde ormanlık alanda başlayan yangını ekiplerin kısa süreli müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Maymun çiçeğivirüsü hızla yayılıyor

Maymun çiçeği
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