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Elazığ'da bahçeye sondaj vurdurdu: 90 metre yerin altından maden duyu fışkırdı - Elazığ haber

Elazığ'da bahçeye sondaj vurdurdu: 90 metre yerin altından maden duyu fışkırdı

Elazığ'da bir köyde gerekli izinler alındıktan sonra sulama suyu için sondaj vuruldu, ancak tuzlu ve maden suyu tadında suya ulaşıldı. Sahibi ve köy sakinlerini şaşkına çeviren suyun çok kuvvetli olması nedeniyle boru indirilemeyen sondaj yeri direkle kapatıldı ancak su bu kez de farklı yerlerden taşarak diğer bahçelere zarar vermeye başladı.

Haber Merkezi İHA
Vurulan sondaj sonrası 90 metre yerin altından, tuzlu ve maden suyu tadında su çıktı.
Vurulan sondaj sonrası 90 metre yerin altından, tuzlu ve maden suyu tadında su çıktı.

Elazığ'da bahçesi bulunan Tevfik Sadak, merkeze 16 kilometre uzaklıkta olan Yukarı Demirtaş köyündeki arazisinde yeni dikimini yaptığı ağaçlar için sondaj vurdurdu. Vurulan sondaj sonrası 90 metre yerin altından, tuzlu ve maden suyu tadında su çıktı. Bu durum karşısında şaşıran Sadak, çıkan doğal maden suyunun hızını yavaşlatmak ve çevredeki vatandaşların tarlasına zarar vermemesi için direkle kapatmaya çalıştı.

İHA
Yukarı Demirtaş köyündeki arazisinde yeni dikimini yaptığı ağaçlar için sondaj vurdurdu.

Bunun üzerine su bu kez birkaç bölgeden daha taşmaya başladı.Suyun kontrolsüz olarak aktığını ve diğer bahçelere de zarar vermeye başladığını aktaran Sadak, henüz tahlili yapılmayan su ile ilgili yetkililerin ilgilenmesini istedi.

İHA
Vurulan sondaj sonrası 90 metre yerin altından, tuzlu ve maden suyu tadında su çıktı.

Tarlaya diktikleri ağaçları sulamak için gerekli izinleri alarak sondaj çalışması yaptıklarını belirten Tevfik Sadak, "9 bin 100 metre olan tarlamıza ağaç diktik. Ağacında sulanması için sondaj düşündük. DSİ bölge müdürlüğünden ruhsatımızı aldık ve sondaj çalışmasını yaptık. 90 metreye kadar bir santimetre bile su yoktu. Ondan sonra böyle bir su çıktı. Sondajcı da hayretler içerisinde kaldı. Yoğun sudan dolayı boru da indiremedik. Şu anda mağduruz, ilgililer bize yardım ederlerse memnun oluruz. Bizim yapabileceğimiz bu kadar" dedi.

İHA
Vurulan sondaj sonrası 90 metre yerin altından, tuzlu ve maden suyu tadında su çıktı.


Tuzluluk oranı yüksek ve soda tadında olan su ile ilgili kendi imkanları ile tahlil yapabilecek durumda olmadıklarını aktaran Sadak, “Bu olay dün başladı ve bu şekliyle devam ediyor. Normal su bekliyordum. Civardaki bütün vatandaşların sondaj suyu temiz, içilir bir su. Ancak bu hem tuz oranı fazla hem de soda tadında bir su. Nasıl bir değerlendirme yapılacağı ilgililerin işi” ifadelerini kullandı.

Elazığ'da 90 metre yerin altından fışkırdı: Köylüler şaşkına döndü
FOTOĞRAF 10
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Elazığ'da bahçesi bulunan Tevfik Sadak, merkeze 16 kilometre uzaklıkta olan Yukarı Demirtaş Köyündeki arazisinde yeni dikimini yaptığı ağaçlar için sondaj vurdurdu.
Title
Vurulan sondaj sonrası 90 metre yerin altından, tuzlu ve maden suyu tadında su çıktı.
Title
Bu durum karşısında şaşıran Sadak, çıkan doğal maden suyunun hızını yavaşlatmak ve çevredeki vatandaşların tarlasına zarar vermemesi için direkle kapatmaya çalıştı.
Title
Bunun üzerine su bu kez birkaç bölgeden daha taşmaya başladı.Suyun kontrolsüz olarak aktığını ve diğer bahçelere de zarar vermeye başladığını aktaran Sadak, henüz tahlili yapılmayan su ile ilgili yetkililerin ilgilenmesini istedi.
Title
Tarlaya diktikleri ağaçları sulamak için gerekli izinleri alarak sondaj çalışması yaptıklarını belirten Tevfik Sadak, sözlerini şöyle sürdürdü:
Title
“9 bin 100 metre olan tarlamıza ağaç diktik. Ağacında sulanması için sondaj düşündük. DSİ bölge müdürlüğünden ruhsatımızı aldık ve sondaj çalışmasını yaptık. 90 metreye kadar 1 santimetre bile su yoktu. Ondan sonra böyle bir su çıktı. Sondajcı da hayretler içerisinde kaldı. Yoğun sudan dolayı boru da indiremedik. Şu anda mağduruz, ilgililer bize yardım ederlerse memnun oluruz. Bizim yapabileceğimiz bu kadar.
Title
Tuzluluk oranı yüksek ve soda tadında olan su ile ilgili kendi imkanları ile tahlil yapabilecek durumda olmadıklarını aktaran Sadak, “Bu olay dün başladı ve bu şekliyle devam ediyor. Normal su bekliyordum. Civardaki bütün vatandaşların sondaj suyu temiz, içilir bir su. Ancak bu hem tuz oranı fazla hem de soda tadında bir su. Nasıl bir değerlendirme yapılacağı ilgililerin işi ifadelerini kullandı.
Title
Title
Title
Elazığ'da 90 metre yerin altından fışkırdı: Köylüler şaşkına döndü
Elazığ'da bir köyde gerekli izinler alındıktan sonra sulama suyu için sondaj vuruldu, ancak tuzlu ve maden suyu tadında suya ulaşıldı. Sahibi ve köy sakinlerini şaşkına çeviren suyun çok kuvvetli olması nedeniyle boru indirilemeyen sondaj yeri direkle kapatıldı ancak su bu kez de farklı yerlerden taşarak diğer bahçelere zarar vermeye başladı.


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