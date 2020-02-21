Gündem Elazığda depremde hasar gören 50 yıllık okullar yıkılıyor
ELAZİĞ

Elazığ haberleri: ​Elazığ’da depremde hasar gören 50 yıllık okullar yıkılıyor!

Elazığ’da depremde hasar gören 50 yıllık okullar yıkılıyor

Elazığ’da 6.8’lik depremin ardından hasar gören okulların yıkımı yapılıyor. Hasar gören okullar da eğitim öğretim gören yaklaşık 11 bin öğrencinin başka okullara naklinin yapıldığı kaydedildi.

Haber Merkezi İHA
11 bin öğrenci Pazartesi günü ders başı yapacak.
11 bin öğrenci Pazartesi günü ders başı yapacak.

24 Ocakta meydana gelen 6.8’lik depremin ardından kent genelinde bulunan 200 okuldan 14 tanesi ağır hasar gördü. Hasar gören okullardan dolayı ara tatil süresi Elazığ’da 24 Ocak’a uzatıldı. Tespiti yapılan ve yıkım kararı verilen okullardan şu ana kadar 2 tanesi tamamen yıkıldı.

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Kısa süre içeresinde hasar gören diğer okulların da yıkımına başlanacağı bildirildi.

Hasar gören diğer okullar da yıkılmaya başlanacak

Kent merkezinde 1970 yılında yapılan Korgeneral Hulusi Sayın Mesleki ve Teknik Lisesi ile 1964 yılında yapılan Elazığ Lisesinde de yıkım çalışmaları başlatıldı. Kısa süre içeresinde hasar gören diğer okulların da yıkımına başlanacağı bildirildi.

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Tespiti yapılan ve yıkım kararı verilen okullardan şu ana kadar 2 tanesi tamamen yıkıldı.

Öte yandan, ağır hasarlı okullarda eğitim öğretim gören 11 bin öğrencinin geçici süreliğine başka okullara nakil işleminin yapıldığı ve Pazartesi günü ders başı yapacağı aktarıldı.

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