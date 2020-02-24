Elazığ'da depremin ardından ilk ders zili çaldı: Okulu yıkılan öğrenciler en yakın okullara nakil edildi Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen depremin ardından ara verilen eğitime ildeki 515 okulda 8 bin 895 öğretmen ve ‪126 bin 276‬ öğrenci ders başı yaptı. Depremde hasar gördüğü için boşaltılan il merkezi ve ilçelerdeki 33 okuldaki 11 bin 371 öğrenci, yeni okullar inşa edilene kadar en yakın okulda eğitim görecek. Depremde hayatını kaybeden Muhammet Salih Civelek’in okuduğu Vali Lütfullah Bilgin İlkokulunda, Civelek’in masasına resmi ve çiçek bırakılırken, arkadaşlarının üzüntüsü yüzlerine yansıdı.

Haber Merkezi 24 Şubat 2020, 07:24 Son Güncelleme: 24 Şubat 2020, 08:16 AA