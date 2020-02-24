Gündem Elazığda depremin ardından ilk ders zili çaldı Okulu yıkılan öğrenciler en yakın okullara nakil edildi
ELAZİĞ

Elazığ'da depremin ardından ilk ders zili çaldı: Okulu yıkılan öğrenciler en yakın okullara nakil edildi

Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen depremin ardından ara verilen eğitime ildeki 515 okulda 8 bin 895 öğretmen ve ‪126 bin 276‬ öğrenci ders başı yaptı. Depremde hasar gördüğü için boşaltılan il merkezi ve ilçelerdeki 33 okuldaki 11 bin 371 öğrenci, yeni okullar inşa edilene kadar en yakın okulda eğitim görecek. Depremde hayatını kaybeden Muhammet Salih Civelek’in okuduğu Vali Lütfullah Bilgin İlkokulunda, Civelek’in masasına resmi ve çiçek bırakılırken, arkadaşlarının üzüntüsü yüzlerine yansıdı.

Haber Merkezi AA
Elazığ'da depremin ardından ilk ders zili çaldı
Elazığ'da depremin ardından ilk ders zili çaldı

Elazığ'da yarı yıl tatilinin ardından deprem nedeniyle ara verilen eğitim öğretim yeniden başladı.

AA
Elazığ'da depremin ardından ilk ders zili çaldı

İLK DERS ZİLİ ÇALDI

  • Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından eğitim öğretime 3 hafta ara verilen il ve ilçelerdeki 435 resmi ve 80 özel okulda 8 bin 895 öğretmen ve ‪126 bin 276‬ öğrenci için ilk ders zili çaldı.

AA
Elazığ'da depremin ardından ilk ders zili çaldı
Depremde hasar gördüğü için boşaltılan il merkezi ve ilçelerdeki 33 okuldaki 11 bin 371 öğrenci, yeni okullar inşa edilene kadar en yakın okulda eğitim görecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un talimatıyla il genelinde okulların tatil edildiği Elazığ'da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler için telafi eğitimi düzenlenmişti.

AA

Depremde hayatını kaybeden 7 öğrenci nedeniyle hüzünlü ders başı

  • Elazığ’da depremde hayatını kaybeden 37 kişiden 7’sinin öğrenci olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden öğrencilerden Miraç Ali Aslan, Muhammet Salih Civelek, Salih İnce’nin ilkokul, Ömer Asif Elidar, Miraç Can Dişli, Onur Yıldız’ın ortaokul ve Sena Nur Demir’in de lise öğrencisi olduğu öğrenildi.

Eğitim öğretim yılının ikinci yarıyıl açılış programı Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk’ün de katıldığı depremde hayatını kaybeden Muhammet Salih Civelek’in okuduğu Vali Lütfullah Bilgin İlkokulunda yapıldı.

Civelek’in masasına resmi ve çiçek bırakılırken, arkadaşlarının üzüntüsü yüzlerine yansıdı.

İHA
Hayatını kaybeden Muhammet Salih Civelek’in okuduğu Vali Lütfullah Bilgin İlkokulunda Civelek’in masasına resmi ve çiçek bırakıldı.

İHA

AA

AA

AA

AA

AA

AA
Katliama devam emri

Katliama devam emri

İsrail'in kanlı saldırılarının devam etmesi için emir verdi.
Kaptan pilota tutuklama talebi

Kaptan pilota
tutuklama talebi

İfadesinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Aşıyı bulduk

Aşıyı bulduk

Çin, dünyanın beklediği haberi duyurdu.
'Böyle Daha Güzelsin'

'Böyle Daha Güzelsin'

​28 Şubat bu kez bambaşka anlatılıyor.
Masonlar milli<br>birliği bozuyor

Masonlar milli
birliği bozuyor

​1900'deki toplantıda dinsiz bir dünya cumhuriyeti hedeflendi.
Tüm ödemeler tek sayfada olacak

Tüm ödemeler tek sayfada olacak

​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay güzel haberi duyurdu.

Toplantıdayken vuruldular

Toplantıdayken vuruldular

2'si yönetici 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Irak'a da sıçradı

Irak'a da sıçradı

Necef kentinde ilk koronavirüs vakası tespit edildi.
FETÖ'den de tutuklandı

FETÖ'den de tutuklandı

Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin soruşturmada yeni gelişme.
Tweet silmekle kalmayacak!

Tweet silmekle kalmayacak!

"İmamoğlu" üzerinden algı oluşturup polislere iftira atmıştı.
İdlib'e<br>koruma kalkanı

İdlib'e
koruma kalkanı

Atılgan sistemleri hangi görevleri yapacak?
Acil yıkılması gerekiyor

Acil yıkılması gerekiyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan İstanbul uyarısı.
Böyle bir şey <br>olabilir mi?

Böyle bir şey
olabilir mi?

Galatasaray'dan Ozan Tufan'a olay gönderme.
Bir ilçedeki tüm kablolar toplandı

Bir ilçedeki tüm kablolar toplandı

Sular yükselince herkes terk etti.
Dönere<br>kimlik geliyor

Dönere
kimlik geliyor

​Çiftlikten vatandaşa tüm süreç izlenebilecek.
5 PKK'lı terörist yakalandı

5 PKK'lı terörist yakalandı

​Tel Abyad'da komandolar eş zamanlı operasyon düzenledi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.