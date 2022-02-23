Elazığ'da 'Eren Kış 26 Şehit Jandarma Yüzbaşı Alim Yılmaz Operasyonu' başlatıldı.

Polis baskınında çatıya kaçan kumarbaz: Telefon çekmediği için çatıya çıktım

Sancaktepe'de kumarhaneye çevrilmiş teras kat dairesine baskın yapan polis, 42 kumarbazı suçüstü yakaladı.



Baskın sırasında çatıya çıkarak 'Ben kumar oynamıyordum. Telefon çekmediği için çatıya çıktım.' diyen bir kumarbaz ise polisi kandıramadı. O anlar polis kamerası tarafından kayıt altına alındı.