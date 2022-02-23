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Elazığ'da 'Eren Kış 26 Şehit Jandarma Yüzbaşı Alim Yılmaz Operasyonu' başlatıldı

İçişleri Bakanlığı: Elazığ'da 870 personel ile 'Eren Kış 26 Şehit Jandarma Yüzbaşı Alim Yılmaz Operasyonu' başlatıldı.

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Haber Merkezi DHA
Elazığda Eren Kış 26 Şehit Jandarma Yüzbaşı Alim Yılmaz Operasyonu başlatıldı
Elazığ'da 'Eren Kış 26 Şehit Jandarma Yüzbaşı Alim Yılmaz Operasyonu' başlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca, Elazığ'da 870 personelin katılımıyla "Eren Kış-26 Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz Operasyonu" başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bölgede barınan teröristleri "ara-bul-yok et" taktiğiyle etkisiz hale getirmek, eylem hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek maksadıyla operasyon başlatıldığı belirtildi.

OPERASYON BAŞLATILDI

Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 870 personelin görev aldığı, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik Eren Kış operasyonlarının halkın desteğiyle kararlı şekilde devam ettiği kaydedildi.

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