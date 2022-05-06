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Elazığ'da evi sular altında kalan afetzede yetkililerden yardım istedi

Elazığ’da, 2 gündür aralıklarla etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ev ve iş yeri, yağış nedeniyle sular altında kaldı. Sağanak yağışların etkili olmasıyla evi sular altında kalan Mehmet Sait Karadağ, “Allah’a hamdolsun canımız sağ çocuklarımız kurtuldu. Afettir Allah’tan gelmiş" dedi.

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Haber Merkezi İHA
Elazığda evi sular altında kalan afetzede yetkililerden yardım istedi
Sular çekilince eşyalar kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Elazığ'ın Çatalçeşme Mahallesi'nde ikamet eden Karadağ ailesi de evlerini su basan ailelerden oldu. Mehmet Sait Karadağ çaresiz bir şekilde evine dolan suyu gözyaşları içerisinde izledi.

Karadağ ailesi bugün sabahın erken saatlerinde evlerindeki suyu tahliye etmek için çalışmalara başladı. Eşyaların tamamen gittiğini belirten Mehmet Sait Karadağ, can kaybı vermedikleri için bir nebzede olsun mutlu olduklarını söyledi.

“Allah bütün afetzedelere yardım etsin”

Dün öğleden sonra başlayan yağmurun 2 saat sürdüğünü ve evlerini su bastığını dile getiren Mehmet Sait Karadağ, şu ifadeleri kullandı:

“Ev tamamen su doldu. Eşyalarımız zaten tamamen gitti. Eşya önemli değil. Allah’a hamdolsun canımız sağ çocuklarımız kurtuldu. Bir sıkıntı yaşamadık. Afettir Allah’tan gelmiş, başımızın gözümüzün üstüne yapabileceğimiz bir şey yok. Allah bütün afetzedelere yardım etsin. Rabbim bir daha yaşatmasın.

“Yetkililerimizden bu soruna bir çare bulmalarını istiyorum”

Evin içerisi zaten yarıdan fazla doldu. Eşyalarımız zaten suyun üstündeler. Kurban olayım Allah’a bu duruma bir çare versin. Eşyalar çok önemli değil, insan bir şekilde sarar ama yarın veya ertesi gün tekrarlanması durumunda bizleri gerçekten çok güç duruma sokacaktır. Yetkililerimizden bu soruna bir çare bulmalarını istiyorum.”

Görüntüler korkunç: Bozkurt’taki sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
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Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yoğun yağış sonrasında Ezine Çayı’nın taşması ile yaşanan sel felaketinin bilançosu gün ağarınca daha çok belli oldu.
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Havanın aydınlanması ve suların çekilmesi ile dere yatağında yer alan birçok binanın çöktüğü görüldü.
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Öte yandan AFAD ekiplerinin çöken binalardaki arama ve kurtarma çalışmaları da sabahın ilk ışıkları ile yeniden başladı.
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JAK timleri de sualtı ve üstü arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
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Görüntüler korkunç: Bozkurt’taki sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde şiddetli yağışlar sonrası yaşanan sel felaketinde bilanço gün ağarınca belli olurken görüntüler ise deprem sonrasını andırdı. Sel felaketi sonrası dere yatağında yer alan birçok binanın çöktüğü görüldü. Çöken binalar havadan görüntülendi.

Kahreden olay: Kastamonu'daki sel felaketinde kaybolan berberin cansız bedeni öyle bir yerde bulundu ki..
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Türkeli'nin Güzelkent köyü sahilinde balıkçılar, 2 gün önce karaya vuran ceset buldu.
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DNA incelemesi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderilen cesedin, Bozkurt'ta 11 Ağustos'taki sel felaketinde çöken Ölçer Apartmanı'nda yaşayan ve o günden bu yana kayıp olarak aranan berber Orhan Kalabalık'a ait olduğu tespit edildi.
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Kalabalık'ın cenazesi yapılan işlemlerin ardından yakınları tarafından memleketi Bozkurt'a getirildi.
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İkindi namazı sonrası Merkez Camii'nde düzenlenen törene Vali Avni Çakır, AK Parti Milletvekili Metin Çelik ile vatandaşlar katıldı.
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Kılınan cenaze namazının ardından Kalabalık'ın cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi.
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Öte yandan sel felaketine yıkılan Ölçer Apartmanı'nda yakalanan Kalabalık ailesinden, anne Server ile oğlu Arda'nın cenazesi daha önce bulunmuştu.
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Ailenin diğer çocuğu Yusuf'un bulunması için ise arama çalışması devam ediyor.
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Kahreden olay: Kastamonu'daki sel felaketinde kaybolan berberin cansız bedeni öyle bir yerde bulundu ki..
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki 11 Ağustos'taki sel felaketinde kaybolan, 39 yaşındaki berber Orhan Kalabalık'ın cansız bedeni cesedi 3 gün önce Sinop'un Türkeli ilçesinde balıkçılar tarafından sahilde bulundu. İki çocuk babası Kalabalık gözyaşları içinde bugün son son yolculuğuna uğurlandı.

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