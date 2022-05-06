Elazığ'da evi sular altında kalan afetzede yetkililerden yardım istedi

Elazığ'ın Çatalçeşme Mahallesi'nde ikamet eden Karadağ ailesi de evlerini su basan ailelerden oldu. Mehmet Sait Karadağ çaresiz bir şekilde evine dolan suyu gözyaşları içerisinde izledi.

Karadağ ailesi bugün sabahın erken saatlerinde evlerindeki suyu tahliye etmek için çalışmalara başladı. Eşyaların tamamen gittiğini belirten Mehmet Sait Karadağ, can kaybı vermedikleri için bir nebzede olsun mutlu olduklarını söyledi.

“Allah bütün afetzedelere yardım etsin”

Dün öğleden sonra başlayan yağmurun 2 saat sürdüğünü ve evlerini su bastığını dile getiren Mehmet Sait Karadağ, şu ifadeleri kullandı:

“Ev tamamen su doldu. Eşyalarımız zaten tamamen gitti. Eşya önemli değil. Allah’a hamdolsun canımız sağ çocuklarımız kurtuldu. Bir sıkıntı yaşamadık. Afettir Allah’tan gelmiş, başımızın gözümüzün üstüne yapabileceğimiz bir şey yok. Allah bütün afetzedelere yardım etsin. Rabbim bir daha yaşatmasın.

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“Yetkililerimizden bu soruna bir çare bulmalarını istiyorum”

Evin içerisi zaten yarıdan fazla doldu. Eşyalarımız zaten suyun üstündeler. Kurban olayım Allah’a bu duruma bir çare versin. Eşyalar çok önemli değil, insan bir şekilde sarar ama yarın veya ertesi gün tekrarlanması durumunda bizleri gerçekten çok güç duruma sokacaktır. Yetkililerimizden bu soruna bir çare bulmalarını istiyorum.”

FOTOĞRAF 31 Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yoğun yağış sonrasında Ezine Çayı’nın taşması ile yaşanan sel felaketinin bilançosu gün ağarınca daha çok belli oldu. Havanın aydınlanması ve suların çekilmesi ile dere yatağında yer alan birçok binanın çöktüğü görüldü. Öte yandan AFAD ekiplerinin çöken binalardaki arama ve kurtarma çalışmaları da sabahın ilk ışıkları ile yeniden başladı. JAK timleri de sualtı ve üstü arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Görüntüler korkunç: Bozkurt’taki sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde şiddetli yağışlar sonrası yaşanan sel felaketinde bilanço gün ağarınca belli olurken görüntüler ise deprem sonrasını andırdı. Sel felaketi sonrası dere yatağında yer alan birçok binanın çöktüğü görüldü. Çöken binalar havadan görüntülendi. BiP'te paylaş

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