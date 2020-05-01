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Gündem Elazığda kaçak salep soğanı toplayan 6 kişiye 461 bin TL ceza kesildi 15 günde yazılan ceza miktarı 1 milyon liraya yaklaştı
ELAZİĞ

Elazığ'da kaçak salep soğanı toplayan 6 kişiye 461 bin TL ceza kesildi

Elazığ'da kaçak salep soğanı toplayan 6 kişiye 461 bin TL ceza kesildi: 15 günde yazılan ceza miktarı 1 milyon liraya yaklaştı

Elazığ’da kaçak olarak yüklü miktarda salep soğanı toplayan 6 kişiye biyolojik çeşitliğinin tahrip edilmesi suçundan 442 bin 482 lira korona virüs tedbirlerini ihlalden ise 18 bin 900 TL olmak üzere toplam 461 bin 382 TL’lik para cezası kesildi.

Haber Merkezi İHA
Ele geçirilen salep soğanları.
Ele geçirilen salep soğanları.

Arıcak ilçesi sınırlarında koruma altında olan salep soğanı ile ilgili çalışma yapan İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bazı şüphelilerin salep soğanı topladıkları bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler, yaptığı araştırma ile şahısların yerlerini tespit ederek baskın yaptı. 6 şüpheli salep soğanı ile yakalandı. Yakalanan şahısların 60 kilogramdan fazla salep soğanı ele geçirilerek Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilip, yerinde ekimi gerçekleştirildi.

Siirt'te kaçak salep soğanı topladı: 'Biyolojik çeşitliliği tahrip etmek' suçundan 73 bin 747 lira ceza yedi
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Siirt'te kaçak salep soğanı topladı: 'Biyolojik çeşitliliği tahrip etmek' suçundan 73 bin 747 lira ceza yedi


6 kişiye biyolojik çeşitliğinin tahrip edilmesi suçundan 442 bin 482 lira para cezası kesildi. Ayrıca 6 şahsa da izin belgesi olmadan Korona virüs tedbirlerini ihlal ederek şehir dışından geldikleri için her birine 3 bin 150’şer TL para cezası daha uygulanan şahıslara toplam yazılan ceza miktarının 461 bin 382 TL olduğu öğrenildi.

15 günde yazılan ceza miktarı 1 milyon liraya yaklaştı

  • Biyolojik çeşitliliği ihlal ederek salep soğanı toplarken yakalanan kişi sayısı 15 günde 12 oldu. Daha öncede Alacakaya ilçesinde 50 kilogram salep soğanı toplayan 4 kişi yakalanmıştı. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan 4 kişiye biyolojik çeşitliliği tahripten 294 bin 988 TL, izin belgesiz şehir dışından geldikleri için ise 12 bin 600 TL olmak üzere toplam 307 bin 588 TL ceza kesilmişti. Ondan sonra ise 2 kişi daha aynı ilçede salep soğanı toplarken suç üstü yakalanmış yine biyolojik çeşitliğinin tahrip edilmesi suçundan 147 bin 494 lira, korona virüs tedbirlerini ihlalden ise 6 bin 300 TL olmak üzere toplam 153 bin 794 TL’lik para cezası kesilmişti.

Kentte son 15 günde 100 kilodan fazla salep soğanı ile yakalanan toplam 12 kişiye kesilen ceza miktarının 922 bin 604 TL olduğu öğrenildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Jandarma ekiplerinin sürekli bölgede çalışma yaptığı ve bu tür girişimlere müsaade edilmeyeceği bildirildi.

Kaçak salep soğanı toplayan 6 kişiye 461 bin TL ceza kesildi
FOTOĞRAF 7
Title
Arıcak ilçesi sınırlarında koruma altında olan salep soğanı ile ilgili çalışma yapan İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bazı şüphelilerin salep soğanı topladıkları bilgisine ulaştı.
Title
Bunun üzerine ekipler, yaptığı araştırma ile şahısların yerlerini tespit ederek baskın yaptı. 6 şüpheli salep soğanı ile yakalandı. Yakalanan şahısların 60 kilogramdan fazla salep soğanı ele geçirilerek Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilip, yerinde ekimi gerçekleştirildi.
Title
6 kişiye biyolojik çeşitliğinin tahrip edilmesi suçundan 442 bin 482 lira para cezası kesildi.
Title
Ayrıca 6 şahsa da izin belgesi olmadan Korona virüs tedbirlerini ihlal ederek şehir dışından geldikleri için her birine 3 bin 150'şer TL para cezası daha uygulanan şahıslara toplam yazılan ceza miktarının 461 bin 382 TL olduğu öğrenildi.
Title
15 günde yazılan ceza miktarı 1 milyon liraya yaklaştı <br>​ <br>​ Biyolojik çeşitliliği ihlal ederek salep soğanı toplarken yakalanan kişi sayısı 15 günde 12 oldu. Daha öncede Alacakaya ilçesinde 50 kilogram salep soğanı toplayan 4 kişi yakalanmıştı.
Title
Jandarma ekipleri tarafından yakalanan 4 kişiye biyolojik çeşitliliği tahripten 294 bin 988 TL, izin belgesiz şehir dışından geldikleri için ise 12 bin 600 TL olmak üzere toplam 307 bin 588 TL ceza kesilmişti.Ondan sonra ise 2 kişi daha aynı ilçede salep soğanı toplarken suç üstü yakalanmış yine biyolojik çeşitliğinin tahrip edilmesi suçundan 147 bin 494 lira, korona virüs tedbirlerini ihlalden ise 6 bin 300 TL olmak üzere toplam 153 bin 794 TL'lik para cezası kesilmişti.
Title
Kentte son 15 günde 100 kilodan fazla salep soğanı ile yakalanan toplam 12 kişiye kesilen ceza miktarının 922 bin 604 TL olduğu öğrenildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Jandarma ekiplerinin sürekli bölgede çalışma yaptığı ve bu tür girişimlere müsaade edilmeyeceği bildirildi.
Kaçak salep soğanı toplayan 6 kişiye 461 bin TL ceza kesildi
Elazığ'da kaçak olarak yüklü miktarda salep soğanı toplayan 6 kişiye biyolojik çeşitliğinin tahrip edilmesi suçundan 442 bin 482 lira koronavirüs tedbirlerini ihlalden ise 18 bin 900 TL olmak üzere toplam 461 bin 382 TL'lik para cezası kesildi.


14 kilo salep soğanı toplayan kişiye 60 bin lira ceza
GÜNDEM
14 kilo salep soğanı toplayan kişiye 60 bin lira ceza
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