Elazığ'da KYK yurtlarında kalan öğrencilerden şubat ayında yurt ücreti alınmayacak: Ödenen ücretler de iade edilecek Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Elazığ'da KYK yurtlarında kalan öğrencilerden şubat ayında yurt ücreti alınmayacağını açıkladı. Ayrıca Bakan Kasapoğlu'nun talimatıyla karar öncesi yurt ücretlerini ödeyen öğrencilerin paraları da iade edilecek.

Haber Merkezi 18 Şubat 2020, 10:06 Son Güncelleme: 18 Şubat 2020, 10:21 AA