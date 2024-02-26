Elazığ'da maden ocağında göçük: Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi

Elazığ'ın Palu ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi. İlçenin Kayaönü köyü mevkisinde özel bir krom madeninde henüz belirlenemeyen nedenle göçük oldu.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Göçük altında kaldığı değerlendirilen işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Valilikten ilk açıklama
Elazığ Valisi Ömer Toraman, Palu ilçesinde krom madeninde göçük meydana geldiğini, göçük altında kalan 4 işçiden 3'nün kurtarıldığını, 1 işçiyi kurtarma çalışmalarının ise devam ettiğini bildirdi.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Resmi kaynaklar dışındaki açıklamalara itibar etmeyiniz
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Elazığ'ın Palu ilçesindeki krom maden işletmesindeki göçüğe ilişkin, resmi kaynaklar dışındaki açıklamalara itibar edilmemesi uyarısında bulundu.
İlk belirlemede 4 işçinin göçük altında kaldığı bilgisine ulaşılarak 3 işçinin kurtarıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: