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Elazığ'da maden ocağında göçük: Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi

Elazığ'ın Palu ilçesinde özel bir krom madeninde henüz belirlenemeyen nedenle göçük oldu. Bölgeye çok sayıda sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Elazığ Valisi Ömer Toraman, "Toprak altında kalan 4 maden işçisinden 3'ü kurtarıldı, 1 işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor" dedi.

Pınar Görgü
Pınar Görgü
10:46 - 26/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 12:56 - 26/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Elazığ'da maden ocağında göçük: 3 işçi kurtarıldı, 1 işçi göçük altında.
Elazığ'da maden ocağında göçük: 3 işçi kurtarıldı, 1 işçi göçük altında.

Elazığ'ın Palu ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi. İlçenin Kayaönü köyü mevkisinde özel bir krom madeninde henüz belirlenemeyen nedenle göçük oldu.


Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri sevk edildi.


Göçük altında kaldığı değerlendirilen işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.



Valilikten ilk açıklama

Elazığ Valisi Ömer Toraman, Palu ilçesinde krom madeninde göçük meydana geldiğini, göçük altında kalan 4 işçiden 3'nün kurtarıldığını, 1 işçiyi kurtarma çalışmalarının ise devam ettiğini bildirdi.


Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Resmi kaynaklar dışındaki açıklamalara itibar etmeyiniz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Elazığ'ın Palu ilçesindeki krom maden işletmesindeki göçüğe ilişkin, resmi kaynaklar dışındaki açıklamalara itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

İlk belirlemede 4 işçinin göçük altında kaldığı bilgisine ulaşılarak 3 işçinin kurtarıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kalan 1 işçinin kurtarılması için Jandarma, AFAD, UMKE ve ETİ Krom arama kurtarma ekipleri olay yerinde arama kurtarma faaliyetlerini sürdürmektedir. Elazığ Valiliği, yaşanan olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığını duyurmuştur. Resmi kaynaklar dışındaki açıklamalara itibar etmeyiniz"



#Elazığ
#Alacakaya
#maden ocağı
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