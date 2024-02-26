Elazığ'da maden ocağında göçük: Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi

"Kalan 1 işçinin kurtarılması için Jandarma, AFAD, UMKE ve ETİ Krom arama kurtarma ekipleri olay yerinde arama kurtarma faaliyetlerini sürdürmektedir. Elazığ Valiliği, yaşanan olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığını duyurmuştur. Resmi kaynaklar dışındaki açıklamalara itibar etmeyiniz"