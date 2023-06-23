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Elazığ'da mide bulandıran olay: Ekmeğin içinden bu kez de hamam böceği çıktı

Mide bulandıran olay Elazığ’da meydana geldi. Ekmeğin içinden hamam böceği çıktı. Bir hafta önce yine ekmeğin içerisinden naylon ip çıkarken dün ise sucuğun içerisinden kurtçuklar fışkırmıştı.

18:48 . 23/06/2023 Cuma
IHA
Ekmeğin içerisinden böcek çıktı.

Ekmeğin içerisinden böcek çıktı.

Elazığ’da ekmeğin içinden hamam böceği çıktı. Bir hafta önce yine ekmeğin içerisinde naylon ip çıkarken dün ise sucuğun içerisinde kurtçuklar fışkırmıştı.

Olay, Çayda Çıra Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs büfeye giderek ekmek aldı. Ekmeği yemek için bölen şahıs, yabancı bir madde fark etti. Yabancı maddeyi dikkatle inceleyen şahıs, bunun hamam böceği olduğunu gördü. Gördüğü manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşayan şahsın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne şikayette bulunacağı öğrenildi.

Elazığ’da bir hafta önce yine bir ekmeğin içerisinde naylon ip çıkarken dün ise bir sucuğun içerisinden kurtçuklar fışkırmıştı.



#Elazığ
#Ekmek
#Hamam böceği
1 saat önce
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