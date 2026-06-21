Elazığ’da üçüncü kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Olay, Kırklar Mahallesi Doruk Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 yaşındaki M.Ç., 3. katın penceresinden aşağı düştü. Düşen çocuğu fark eden yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan çocuk, ekipler tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.