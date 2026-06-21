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Elazığ’da üçüncü kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Elazığ’da üçüncü kattan düşen çocuk ağır yaralandı

22:3621/06/2026, Pazar
IHA
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Çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Elazığ’da 4 yaşındaki bir çocuk, 4 katlı binanın 3. katındaki pencereden düşerek ağır yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ’da 4 katlı binanın 3. katından düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Olay, Kırklar Mahallesi Doruk Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 yaşındaki M.Ç., 3. katın penceresinden aşağı düştü. Düşen çocuğu fark eden yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan çocuk, ekipler tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.


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