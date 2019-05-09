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ELAZİĞ

Elazığ’da 15 köyü merkeze bağlayan yolun ortasında yarık oluştu

Elazığ'da yolda yarıklar oluştu

Elazığ'da tarihi Harput Mahallesi ile Ankuzu Baba yolu arasında çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle 15 köyü birbirine bağlayan yol ise ortadan yarıldı. Bölgeye giden Harput Mahalle Muhtarı Zülküf Demirpolat yetkililere durumu ilettiğini açıkladı.

Haber Merkezi IHA
Yarığı gören sürücüler, yavaşlayarak geçti.
Yarığı gören sürücüler, yavaşlayarak geçti.

Elazığ'da 15 köyü merkeze bağlayan yolun ortasında yarık oluştu.

Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi ile Ankuzu Baba yolu arasında çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle 15 köyü birbirine bağlayan yol ise ortadan yarıldı. Yarığı gören sürücüler, yavaşlayarak geçti.

Bölgeye giden Harput Mahalle Muhtarı Zülküf Demirpolat ise yetkililere durumu ilettiğini bildirdi.

15 köyü bağlayan bağlantı yolunda çok büyük bir çöküntü olduğunu belirten Muhtar Demirpolat, "Bu yolda illa birisi ölsün mü. İlla birileri burada sıkıntı mı çeksin arabalarda ön düzenek diye bir şey kalmadı. Bu yolun mutlaka yapılması lazım. Çok büyük çöküntü var. Komple yol güzergahı sıkıntı. Vatandaşlar Harput Merkez Mahalle Muhtarı olmam münasebetiyle bize müracaat ediyor. Bu yolun biran önce olması lazım" dedi.

Çok büyük bir toprak kaymasının olduğunu aktaran Demirpolat, "100 metrelik alan içerisinde yolun komple elden geçirilmesi lazım. Yolu 300- 400 metre ilerden arkaya çukura doğru kaymalar var. Bayağı bir çöküntü var. Aşağıya bakınca 1-1,5 metre alt tarafı görüyorsunuz. Yapımının biran önce olması lazım. Aksi takdirde büyük kazalara sebep verir. Karayollarından ricamız biran önce yapılması. Gereken mercilere bildirimleri yaptık yapmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

15 köyü merkeze bağlayan yol ortadan yarıldı
FOTOĞRAF 10
Title
Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi ile Ankuzu Baba yolu arasında çökme meydana geldi.
Title
Çökme nedeniyle 15 köyü birbirine bağlayan yol ise ortadan yarıldı. Yarığı gören sürücüler, yavaşlayarak geçti.
Title
Bölgeye giden Harput Mahalle Muhtarı Zülküf Demirpolat ise yetkililere durumu ilettiğini bildirdi.
Title
15 köyü bağlayan bağlantı yolunda çok büyük bir çöküntü olduğunu belirten Muhtar Zülküf Demirpolat, “Bu yolda illa birisi ölsün mü. İlla birileri burada sıkıntı mı çeksin arabalarda ön düzenek diye bir şey kalmadı. Bu yolun mutlaka yapılması lazım. Çok büyük çöküntü var. Komple yol güzergahı sıkıntı. Vatandaşlar Harput Merkez Mahalle Muhtarı olmam münasebetiyle bize müracaat ediyor. Bu yolun biran önce olması lazım dedi.
Title
Çok büyük bir toprak kaymasının olduğunu aktaran Demirpolat, 100 metrelik alan içerisinde yolun komple elden geçirilmesi lazım. Yolu 300- 400 metre ilerden arkaya çukura doğru kaymalar var. Bayağı bir çöküntü var. Aşağıya bakınca 1- 1,5 metre alt tarafı görüyorsunuz. Yapımının biran önce olması lazım. Aksi takdirde büyük kazalara sebep verir. Karayollarından ricamız biran önce yapılması. Gereken mercilere bildirimleri yaptık yapmaya da devam edeceğiz diye konuştu.
Title
Elazığ’da 15 köyü merkeze bağlayan yol ortadan yarıldı
Title
Elazığ’da 15 köyü merkeze bağlayan yol ortadan yarıldı
Title
Title
Title
15 köyü merkeze bağlayan yol ortadan yarıldı
Elazığ'da 15 köyü merkeze bağlayan yolun ortasında yarık oluştu.


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