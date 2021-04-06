Gündem Elazığdan Malatyaya taksiyle giden yaşlı teyze 350 bin TLsini dolandırıcılara elleriyle teslim etti
MALATYA

Elazığ'dan Malatya'ya taksiyle giden yaşlı teyze 350 bin TL'sini dolandırıcılara elleriyle teslim etti

Elazığ’da yalnız yaşayan 80 yaşındaki kadın, kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıların ağına düştü. Yaşlı kadın ticari taksi ile gittiği Malatya’da dolandırıcılara 350 bin TL’sini kaptırırken, polis güvenlik kameralarından kimliğini tespit ettiği şüphelilerden ikisini yakaladı.

Haber Merkezi İHA
Elazığdan Malatyaya taksiyle giden yaşlı teyze 350 bin TLsini dolandırıcılara elleriyle teslim etti
Yaşlı kadının dolandırıcılara parasını verdiği anlar MOBESE kamerasına böyle yansıdı.

Güvenlik güçlerinin tüm uyarılarına rağmen telefon dolandırıcıları yine ağlarına düşürdükleri özellikle yaşlı vatandaşları mağdur ediyor.

Telefon dolandırıcılarının tuzağına ise bu kez Elazığ’da yalnız yaşadığı öğrenilen 80 yaşındaki N.S. isimli kadın düştü.

MALATYA'YA ÇAĞIRDILAR

Yaşlı kadını telefonla arayarak kimliğinin kuyumcu soygununda kullanıldığını söyleyen dolandırıcılar, soyguncuları yakalamak için para yatırması gerektiğini belirttiler. Yaşlı kadını tuzaklarına düşürmeyi başaran dolandırıcılar, kadını Malatya’ya çağırdılar.

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BİR GÜN SONRA DOLANDIRILDIĞINI ANLADI

Telaşla ticari taksi ile Malatya’da dolandırıcıların verdiği adres olan Turgut Özal Tıp Merkezi otoparkına gelen kadın, burada polis sandığı şüpheliye çantasındaki 350 bin TL değerinde altın, döviz ve Türk lirasını verdi. Yeniden taksiyle Elazığ’a dönen yaşlı kadın, bir gün sonra dolandırıldığını anlayarak emniyete başvurdu.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Geniş çaplı inceleme başlatan Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yan-Dol Amirliği ekipleri, yaşlı kadının dolandırıcılar ile buluştuğu noktadaki kameraları incelemeye aldı. İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalarda 18 ayrı kamerada 85 saatlik görüntüler titizlikle incelenerek şüphelinin kimliği tespit edildi.

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BİRİ ARANIYOR

Paraları teslim alan şüphelinin H.E., onu kiralık araçla Malatya’ya getiren şahsın ise Ali D. olduğunu belirleyen ekipler, dolandırıcılık olayının organizatörünün ise Ahmet D. olduğunu tespit etti. Şanlıurfa’da oldukları belirlenen şüphelilerden Ahmet D. ve Ali D. yakalanarak Malatya’ya getirilirken, şüpheli H.E.’nin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

PARANIN 10 BİN LİRASI ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin üzerinde yaşlı kadına ait olduğu belirlenen 10 bin 305 TL ele geçirilirken, geri kalan yaklaşık 340 bin TL’ye ise ulaşılamadı. Şüpheliler, Malatya Asayiş Şube Müdürlüğündeki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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