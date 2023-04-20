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Elazığlı depremzededen Bakan Kurum'a: Çok mücadele ettiniz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 14 Mayıs seçimleri için yürüttüğü saha çalışmalarında Elazığlı depremzede ile sohbet etti. Bakan Kurum'a teşekkürlerini sunan depremzede vatandaş, "Çok mücadele ettiniz, Rabbim sizin yar ve yardımcınız olsun." dedi.

13:06 . 20/04/2023 Perşembe
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

Türkiye, doğal afetlere karşı başarılı bir mücadele ortaya koydu. Sel, yangın ve depremlerin ardından büyük yıkımların yaşandığı kentler kısa sürede ayaklandırıldı.

Öte yandan bu zorlu süreçte afetzedelerin kiradan eşya desteğine her ihtiyacı karşılandı.

Bunların gölgesinde ise söz verildiği gibi afet konutları 1 yıl gibi kısa sürede tamamlandı.

Deprem konutları yükseliyor

Şimdilerde ise 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler için mücadele ediliyor.

11 ilde eş zamanlı yürütülen konutlar yükselmeye başlarken, tamamlanan köy evlerinin de bayramın 2'nci günü teslimi gerçekleştirilecek.

Depremzedeler yapılan yardımlar ve yaralarının sarılmasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a övgüler yağdırıyor.

Bu süreçte canla başla bir çalışma yürüten Bakan Kurum, İstanbul 1. Bölgeden AK Parti milletvekili adayı olarak 14 Mayıs seçimleri kapsamında sahaya indi.

Ziyaretleri sırasında bir depremzede ile karşılaşan Murat Kurum, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Kurum paylaşımına şu notu ekledi:

"Sizin Elazığ'a yaptığınız fedakarlığı birebir yaşadık"

Kurum'a dua eden kadın, verilen mücadelelere değinerek şu ifadeleri kullandı:

  • Ben Elazığ'da ikamet ediyorum. Şu an burada misafirim. Allah sizden razı olsun. Sizi yetiştiren aileden, anne-babadan, devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan hepinizden Allah razı olsun. Elazığ sizinle ve bütün Türkiye sizinle gerçekten gurur duyuyor. Biz gurur duyuyoruz sizinle. Biz sizin Elazığ'a yaptığınız fedakarlığı birebir yaşadık. Elazığ depreminde birebir gördük. Çok mücadele ettiniz, Rabbim sizin yar ve yardımcınız olsun. Sonuna kadar yolunuzu açık etsin. Biz sizinleyiz. Biz sonuna kadar sizinleyiz.
Murat Kurum ise
"81 ilde böyle uğraşacağız ablacığım hiç merak etmeyin siz."
diyerek yanıt verdi.

Annemizin samimiyeti, duası, alicenaplığı karşısında söylenecek her söz hafif kalıyor.

Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Siz dua edin, biz ömrümüz vefa ettiği müddetçe sizin için çalışmaya devam edeceğiz.

Bakan Kurum: Mayıs ayında 319 bin deprem konutunun inşaatı başlamış olacak
Bakan Kurum: Mayıs ayında 319 bin deprem konutunun inşaatı başlamış olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Kurum, İstanbul Finans Merkezi’nde medya yöneticileriyle iftar yemeğinde bir araya geldi. İstanbul Finans Merkezi’nin önemine değinen Kurum, "İstanbul’un finans merkezi olması sadece ülkemiz açısından değil, yakın coğrafyayı da ilgilendiren bir konu. İstanbul’un değerini kıymetini bu anlamda artıracak. Projeyi tasarlarken bu güzergahta bir metro istasyonu olacak diye planladık. Burada çalışan 50 bin çalışan metro hatlarını kullanabilecekler. Bu projeyle birlikte İstanbul’un finans anlamındaki değeri katbekat artacaktır. Bu projenin güncel yatırım maliyeti 65 milyar lira oldu" dedi.


#Murat Kurum
#Elazığ
#depremzede
1 saat önce
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