Elazığlı depremzededen Bakan Kurum'a: Çok mücadele ettiniz

Ben Elazığ'da ikamet ediyorum. Şu an burada misafirim. Allah sizden razı olsun. Sizi yetiştiren aileden, anne-babadan, devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan hepinizden Allah razı olsun. Elazığ sizinle ve bütün Türkiye sizinle gerçekten gurur duyuyor. Biz gurur duyuyoruz sizinle. Biz sizin Elazığ'a yaptığınız fedakarlığı birebir yaşadık. Elazığ depreminde birebir gördük. Çok mücadele ettiniz, Rabbim sizin yar ve yardımcınız olsun. Sonuna kadar yolunuzu açık etsin. Biz sizinleyiz. Biz sonuna kadar sizinleyiz.