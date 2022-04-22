Elazığlı gençler Gençlik ve Spor Yatırımları İmza Töreni için gittikleri Ankara'da iftarda Milletvekili Ağar’ın misafiri oldu

Elazığ Fırat Üniversitesi öğrencileri başta olmak üzere çeşitli yaş guruplarından 207 genç Elazığ'a yönelik "Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol İmza Töreni” ne katılmak üzere Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu’nun davetlisi olarak Ankara’ya gitti. Programda, Elazığ Valisi Ömer Toraman, Milletvekilleri, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, bazı ilçe belediye başkanları, öğrenciler ve diğer ilgililer katılırken, program için Elazığ’dan Ankara’ya gelen gençler ile milletvekilleri, Vali, belediye başkanları ve Bakanlık yetkilileri akşam da Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar’ın TBMM’de verdiği iftar yemeğinde bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığında düzenlenen “Gençlik ve Spor Yatırımları Protokolü İmza Töreninde” gençlere hitap eden Bakan Kasapoğlu, Elazığ için önemli gençlik ve spor yatırımları yapacaklarını söyledi. 2002 öncesi Elazığ'da sadece bir spor tesisi olduğunu ve bu sayıyı 27'ye, bir yurt varken 7'ye, hiç gençlik merkezi yokken bu sayıyı da 2'ye çıkardıklarını dile getiren Bakan Kasapoğlu, bu protokolle gençlik merkezi olmayan ilçe kalmayacağını ifade etti.

REKLAM

Protokol kapsamında Elazığ'a, bir İpek Yolu Uluslararası Gençlik Çalışmaları Merkezi Kompleksi, bir 8 kulvarlı sentetik yüzeyli atletizm pisti, 4'lü tip soyunma odası, 500 seyirci kapasiteli çelik portatif tribün ve aydınlatması, bir 3 poligonlu trap skeet atış alanı, 4'lü soyunma odası ve tel örgüsü, 3 mevcut nizami futbol sahası, soyunma odası, tribün ve aydınlatması, 3 tane 250 seyircili spor salonu, 3 spor salonu, bir gençlik merkezi, 2 kütüphaneli gençlik merkezi, 4 mahalle tipi gençlik merkezi, 39 sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 16 basketbol-voleybol sahası, 3 çok amaçlı mini basketbol, 5 mini basketbol sahası, bir kapalı tenis kortu inşa edilip, 100 basketbol potası ve 6 spor tesisinin bakım onarımı yapılacak.

REKLAM

Gençlik ve Spor Bakanlığındaki törenin ardından bir dizi ziyaret ve etkinlik gerçekleştiren gençler, akşam da Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar’ın TBMM’de verdiği iftar yemeğine katıldı. İftar yemeğinde milletvekilleri, Vali, Belediye Başkanları ve Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri ve Elazığlı bürokratlar ile sıcak ve samimi bir ortamda sohbet eden gençler, Elazığ ile ilgili görüş ve önerilerini de iftar sonrası da geç saatlere kadar devam eden organizasyonda dile getirdi.

İftar sonrası gençler ile yaptığı sohbette "Elazığ’ın geleceği için, Elazığ’a yapılacak yatırımlar için Mübarek Ramazan gününde mesafeleri aşarak Ankara’ya gelen gençlerin, heyecan ve mutluluğu büyüyen, müreffeh, daha çok iş, daha çok aş üreten Elazığ’ın teminatıdır" diyen ve kendilerinin motivasyon kaynağının da gençlerin bu heyecanı olduğunu söyleyen Milletvekili Ağar, şunları kaydetti:

REKLAM