Elçi dosyasında kayıp delil yok

İddialar arasında Adli Tıp Kurumu’nda çalışan Mehtap Altuğ'un, 3 Ağustos 2016’da verdiği ifadede Tahir Elçi cinayeti ile ilgili delilin UYAP’tan silindiğine yönelik söylemleri yer aldı. Söz konusu iddialar Adli Tıp Kurumu tarafından yalanlandı.

Tüm delillerin UYAP dahil olmak üzere sistemlerinde olduğunu aktaran Adli Tıp Kurumu, iddiaların tamamen yalan ve iftiradan ibaret olduğunu vurguladı. Tespit edilen ve rapora geçirilmemiş bir DNA verisi bulunmadığı belirtilip, "DNA analizlerine ait veriler laboratuvarımızda muhafaza edilmekte olup, gerektiğinde yeniden inceleme imkanı bulunmaktadır" denildi. Delillerin UYAP’ta da bulunduğu vurgulanıp, "Haber kaynağı olan ilgili çalışanın ifadesi başından sonuna kadar yalan ve iftiradan ibarettir" denildi ve suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.