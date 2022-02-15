'Elektrik faturamı ödeyemiyorum' diyen Kılıçdaroğlu Sevgililer Günü fotoğrafı çekmek için İzmir'den Ankara'ya özel jetle uçtu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta sosyal medyadan paylaştığı bir videoda, güncellenen fiyat tarifesinden hükümeti sorumlu tutarak, 'elektrik faturası' ödemeyeceğini duyurmuştu.

CHP liderinin, söz konusu çıkışından birkaç gün önce, lüks bir otelin boğaz manzaralı kral dairesinde konakladığı fotoğraflar, kurmayları tarafından servis edilmişti. Kılıçdaroğlu'nun video çektiği otel odasının geceliğinin 100 bin lira olduğu ortaya çıkmış ve söz konusu ikilem sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

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ELEKTRİĞE PARA YOK ÖZEL UÇAĞA VAR

Tüm bu gelişmelerin ışığında Kılıçdaroğlu'nun geride kalan gün özel bir uçak ile reklam çalışması için şehir değiştirdiği ortaya çıktı.

Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre; Kılıçdaroğlu, Sevgililer Günü fotoğrafını çekmek için İzmir’den Ankara'ya özel uçakla seyahat etti.

Bugün İzmir’de, tarihinin en büyük yatırımının temelini attık. Neyse ki gün bitmeden eve yetiştik😅 pic.twitter.com/ClQG1EUutR REKLAM February 14, 2022

GÜNDEM Kılıçdaroğlu yeni provokasyonun fitilini ateşledi: Bugünden itibaren fatura ödemeyeceğim