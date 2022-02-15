Gündem Elektrik faturamı ödeyemiyorum diyen Kılıçdaroğlu Sevgililer Günü fotoğrafı çekmek için İzmirden Ankaraya özel jetle uçtu
POLİTİKA

'Elektrik faturamı ödeyemiyorum' diyen Kılıçdaroğlu Sevgililer Günü fotoğrafı çekmek için İzmir'den Ankara'ya özel jetle uçtu

Elektrik faturalarından hükümeti sorumlu tutan ve 'fatura ödemeyeceğim' diyerek halkı provoke eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, eşiyle Sevgililer Günü fotoğrafı çekmek için İzmir'den Ankara'ya özel uçakla gittiği ortaya çıktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Elektrik faturamı ödeyemiyorum diyen Kılıçdaroğlu Sevgililer Günü fotoğrafı çekmek için İzmirden Ankaraya özel jetle uçtu
Kılıçdaroğlu sevgililer günü fotoğrafı için İzmir'den Ankara'ya özel uçakla gitti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta sosyal medyadan paylaştığı bir videoda, güncellenen fiyat tarifesinden hükümeti sorumlu tutarak, 'elektrik faturası' ödemeyeceğini duyurmuştu.

CHP liderinin, söz konusu çıkışından birkaç gün önce, lüks bir otelin boğaz manzaralı kral dairesinde konakladığı fotoğraflar, kurmayları tarafından servis edilmişti. Kılıçdaroğlu'nun video çektiği otel odasının geceliğinin 100 bin lira olduğu ortaya çıkmış ve söz konusu ikilem sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

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Tüm bu gelişmelerin ışığında Kılıçdaroğlu'nun geride kalan gün özel bir uçak ile reklam çalışması için şehir değiştirdiği ortaya çıktı.

  • Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre; Kılıçdaroğlu, Sevgililer Günü fotoğrafını çekmek için İzmir’den Ankara'ya özel uçakla seyahat etti.

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