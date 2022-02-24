​Elektrik faturası yüzde 20 düşecek

Elektrik faturalarında indirimli yeni tarife için çalışmalar sürüyor. 1 Mart’tan itibaren geçerli olacak yeni tarifeyle ilgili nihai karar Bakanlar Kurulu’nda verilecek. Yeni düzenlemeyle birlikte konut abonelerinin faturalarının yüzde 20 düşmesi bekleniyor. Dernek, vakıf ve cemevlerine verilen elektriğin kilovatsaat ücreti 2,74’den 1,37 TL’ye düşecek.
Elektrikte 1 Mart’ta yürürlüğe girecek yeni tarifenin detayları netleşiyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda elektrik tarifelerine ilişkin 3’üncü toplantı dün gerçekleştirildi. Bugün de Enerji Piyasası ve Düzenleme Kurulu’nda son toplantı bekleniyor.
EPDK’da kabineye sunulması beklenen fatura düzenlemesine ilişkin çalışmaya son şekli verilecek. Yapılan yeni düzenlemeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın pazartesi günü yapacağı kabine toplantısının ardından açıklaması bekleniyor.
DEVLET ELEKTRİĞİ ALACAK
Vatandaşın elektrik faturası yükünü azaltacak düzenlemede elektriğin üretim ayağında bir indirim planlanıyor. Edinilen bilgilere göre, günlük bazda fiyatların belirlendiği elektrik piyasasında EÜAŞ tarafından ihale usulüyle elektrik üreticilerinden saatlik bazda 3 bin megavat elektrik alımının planlandığı böylece bu alımın da perakende şirketlerine uygun fiyatlı verilerek indirimin vatandaşa yansıtılabileceği üzerinde çalışıldığı ifade edildi.
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Bu yöntem elektriğin üreticiden daha uygun fiyata alınmasına kapı aralayacağı gibi bunun üzerine bir de Bakanlık, fiyatlar üzerine sübvansiyon ekleyerek şirketlere daha ucuza elektrik verecek. Böylelikle şirketlerde vatandaşa daha uygun fiyata elektrik satacak.
Öte yandan meskenlerde de yüzde 10-20 arasında indirim de masada. İndirimin dışında da kademe yükseltilmesi ve KDV indirimi de değerlendiriliyor.
Dernek, vakıf ve cemevleri ticarethane statüsünden çıkarılacak. Düz mesken gibi abone olacak bu kuruluşların üzerindeki fatura yükü de önemli ölçüde hafifleyecek. Yeni elektrik tarifesinde dernekler, vakıflar, cemevlerine elektriğin KWH ücreti 2,74’den 1,37 TL’ye düşecek.
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Dernek, vakıf ve cemevlerinin elektrik faturası yükü yarı yarıya düşecek. Ticarethaneler için de yüzde 25 oranında bir indirim planlanıyor. Yüzde 25 oranında bir indirim yapılırsa esnafın elektrik birim maliyeti 2.6 kuruşluk konutların ikinci kademesine çekilmiş olacak.