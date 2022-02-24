​Elektrik faturası yüzde 20 düşecek

Elektrikte 1 Mart’ta yürürlüğe girecek yeni tarifenin detayları netleşiyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda elektrik tarifelerine ilişkin 3’üncü toplantı dün gerçekleştirildi. Bugün de Enerji Piyasası ve Düzenleme Kurulu’nda son toplantı bekleniyor.

EPDK’da kabineye sunulması beklenen fatura düzenlemesine ilişkin çalışmaya son şekli verilecek. Yapılan yeni düzenlemeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın pazartesi günü yapacağı kabine toplantısının ardından açıklaması bekleniyor.

DEVLET ELEKTRİĞİ ALACAK

Vatandaşın elektrik faturası yükünü azaltacak düzenlemede elektriğin üretim ayağında bir indirim planlanıyor. Edinilen bilgilere göre, günlük bazda fiyatların belirlendiği elektrik piyasasında EÜAŞ tarafından ihale usulüyle elektrik üreticilerinden saatlik bazda 3 bin megavat elektrik alımının planlandığı böylece bu alımın da perakende şirketlerine uygun fiyatlı verilerek indirimin vatandaşa yansıtılabileceği üzerinde çalışıldığı ifade edildi.

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Bu yöntem elektriğin üreticiden daha uygun fiyata alınmasına kapı aralayacağı gibi bunun üzerine bir de Bakanlık, fiyatlar üzerine sübvansiyon ekleyerek şirketlere daha ucuza elektrik verecek. Böylelikle şirketlerde vatandaşa daha uygun fiyata elektrik satacak.

FOTOĞRAF 5 Elektrik tarifeleri konusuna değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden Senegal'e giderken uçakta gazetecilerle sohbet etti.<br><br>Erdoğan, 210 kilovatsaate kadarki indirimli tarifede ve 210 kilovatsaatin üstündeki birim fiyatlarda vatandaşın lehine olacak yeni bir düzenleme imkanı üzerinde şu anda çalışıldığını söyledi.​<br> Erdoğan, esnaf ve sanatkarlar için de indirimli bir tarife söz konusu olabileceğini, sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliğinin de ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürüleceğini dile getirdi. 1 Mart itibarıyla bu uygulamaya geçmeyi planladıklarını aktaran Erdoğan, \"Bu adım da milletimizin sesine kulak verdiğimizin göstergesidir. Vatandaşlarımızı rahatlatacak çözümler sunmaya devam edeceğiz.\" dedi. \"Tekrarı halinde bu cezalar daha da artırılarak uygulanır\"<br><br>KDV indirimlerine de değinen Erdoğan, gerek Ticaret Bakanlığı gerekse Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın indirimlerin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığıyla ilgili incelemeleri sıkı bir şekilde yaptığını kaydeden Erdoğan, \"Burada ciddi bir denetim ve yaptırım mekanizmamız söz konusu. Bunun haricinde bir ürünün fiyatının önce 50 liradan örtülü bir şekilde 100 liraya çıkarılıp sonra da yüzde 40 indirim yapıldığı söylenerek 60 liraya satılması gibi uygulamaların da önünü kestik. Bu yolla enflasyona da aslında önden bir yükleme yapılıyordu.\" diye konuştu. Erdoğan, şöyle devam etti:<br><br>\"Yine yüksek fiyatlarla alakalı kurulumuz şikâyet ya da denetimler sonucu herhangi bir tespiti olması durumunda gerekli cezaları kesiyor ve bunların tahsili sağlanıyor. Aynı şekilde stokçuluğa yönelik tespitlerde de gerekli müeyyideler uygulanıyor. Serbest piyasa ekonomisinin sağladığı alanların suistimaline, vatandaşımızın aldatılmasına ve hakkının yenmesine asla müsaade etmeyiz. Cezalarla ilgili bazı artırımlar söz konusu oldu. Tekrarı halinde bu cezalar daha da artırılarak uygulanır.\"<br> Elektrik faturalarında yeni düzenleme ne zaman? Elektrik faturaları düşecek mi? Elektrik faturalarındaki yüksek fiyatlarda düzenleme yapılıp yapılmayacağı merak edilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, elektrik faturaları hakkında düzenleme açıklaması geldi. Elektrik faturalarındaki yeni düzenlemeyle ilgili detaylar haberimizde...

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MASADAKİ FORMÜLLER

Öte yandan meskenlerde de yüzde 10-20 arasında indirim de masada. İndirimin dışında da kademe yükseltilmesi ve KDV indirimi de değerlendiriliyor.

Dernek, vakıf ve cemevleri ticarethane statüsünden çıkarılacak. Düz mesken gibi abone olacak bu kuruluşların üzerindeki fatura yükü de önemli ölçüde hafifleyecek. Yeni elektrik tarifesinde dernekler, vakıflar, cemevlerine elektriğin KWH ücreti 2,74’den 1,37 TL’ye düşecek.

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Dernek, vakıf ve cemevlerinin elektrik faturası yükü yarı yarıya düşecek. Ticarethaneler için de yüzde 25 oranında bir indirim planlanıyor. Yüzde 25 oranında bir indirim yapılırsa esnafın elektrik birim maliyeti 2.6 kuruşluk konutların ikinci kademesine çekilmiş olacak.