Antalya haberleri: Elektrik tellerine temas edip yanarak düşen kargalar yangın çıkardı Elektrik tellerine temas edip yanarak düşen kargalar yangın çıkardı Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı İmecik Susuzu Mahallesi'nde elektrik direğine konan kargalar tellere temas edince yanarak yere düştü. Yerdeki ekin ve anız tutuşarak alevler 200 dönüm buğday tarlasına buğday sıçradı. Yangın vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Haber Merkezi 01 Temmuz 2019, 16:04 Son Güncelleme: 01 Temmuz 2019, 16:11 IHA