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Antalya haberleri: Elektrik tellerine temas edip yanarak düşen kargalar yangın çıkardı

Elektrik tellerine temas edip yanarak düşen kargalar yangın çıkardı

Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı İmecik Susuzu Mahallesi'nde elektrik direğine konan kargalar tellere temas edince yanarak yere düştü. Yerdeki ekin ve anız tutuşarak alevler 200 dönüm buğday tarlasına buğday sıçradı. Yangın vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Haber Merkezi IHA
200 dekar anız ve buğday ekili alanın yandı.
200 dekar anız ve buğday ekili alanın yandı.

Korkuteli'nde rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını İmecik halkının traktörlerle yangın etrafını sürmesi ve Büyükşehir İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşlar sonucunda söndürebildi.

Olay yerindeki görgü şahitleri, elektrik direğinden gelen sesten sonra direkten aşağıya düşen kuşları gördüklerini bu arada aniden anız tarlanın yanmaya başladığını görünce söndürmek için traktörlerle mücadele verdiklerini söylediler.

Yangın, vatandaşların ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü. Yangında, 200 dekar anız ve buğday ekili alanın yandığı bildirildi.

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