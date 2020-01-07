Elektrikli battaniye evi yaktı: Büyük çapta maddi hasara neden oldu! Elektrikli battaniye evi yaktı: Büyük çapta maddi hasara neden oldu Bodrum’da bir evde prizde unutulan elektrikli battaniyeden çıkan yangın, korkuttu. Yaklaşık bir saatlik çalışma sonrası söndürülen yangın nedeniyle evde büyük çapta maddi hasar oluşurken ev kullanılamaz hale geldi. Polis ve itfaiye ekipleri evde inceleme başlattı.

Haber Merkezi 07 Ocak 2020, 16:51 Son Güncelleme: 07 Ocak 2020, 16:51 İHA