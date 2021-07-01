Elif Çakal'ın şüpheli ölümünde bir kişi tutuklandı

GEÇEN GÜN HAYVANIM DÜŞTÜ ZAR ZOR ÇIKARDIM <br> <br> Tekinel, Bu taş ocakları çitlerle korunsa daha iyi olur. Bu çitler herhangi bir şeyin düşmesini engeller. Geçen gün hayvanım düştü, zar zor çıkardım. Bu taş ocaklarının olduğu yer çok tehlikeli. Ne bir uyarı levhası ne de bir tabela var. İnsanlar o taş ocağının yakınına pikniğe gidiyor diye konuştu.