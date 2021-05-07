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Gündem Elim kaşınıyor tehdidi pahalıya mal oldu 5 ay hapis ve 5 bin lira ceza
KAYSERİ

'Elim kaşınıyor' tehdidi pahalıya mal oldu: 5 ay hapis ve 5 bin lira ceza

Kayseri'de tartıştığı komşusunu 'Elim kaşınıyor, ağzını yüzünü kırarım' diye tehdit eden şahıs, yargılandığı davada 5 ay hapis ve 5 bin 230 TL para cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi İHA
Elim kaşınıyor tehdidi pahalıya mal oldu: 5 ay hapis ve 5 bin lira ceza
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Geçtiğimiz yıl mayıs ayında Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi'nde meydana gelen olayda komşu olan F.B. ile M.A. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada M.A., komşusunu 'Elim kaşınıyor, ağzını yüzünü kırarım' diyerek tehdit etti. Komşusu tarafından tehdit edilen F.B., yargı yoluna başvurarak dava açtı.

AVUKATLIK VE MAHKEME MASRAFINI ÖDEYECEK

14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bir yıl boyunca görülen davada M.A.'ya mahkeme heyeti 6 ay hapis cezası verdi. Bu ceza iyi halden 5 aya indirildi ve hükmün açıklanması geri bırakıldı. Mahkeme heyeti ayrıca avukatlık ve mahkeme masrafı olan 5 bin 230 TL'nin de M.A. tarafından karşılanmasına hükmetti.

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