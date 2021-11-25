​'Elimde kaliteli Afgan çoban var' ilanına gözaltı

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 24 Kasım 2021 tarihinde bir sosyal paylaşım platformu üzerinden 'Elimde çok kaliteli Afgan çoban var, lazım olan iletişime geçsin’ şeklinde yapılan paylaşım üzerine Van İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin harekete geçtiği belirtildi.

GÖÇMENLER SINIR DIŞI EDİLECEK

Açıklamada, “Yapılan müşterek çalışma sonrasında paylaşım yapan şahsın Muradiye ilçesinde ikamet ettiği tespit edilmiş ve adrese yapılan operasyonda, yurda yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen Afganistan uyruklu 4 yabancı yakalanmıştır. Belirtilen adreste yakalanan yabancıların sınır dışı edilmek üzere işlemlerine başlanmış olup, söz konusu paylaşımı yapan şahıs ve beraberindeki 3 kişi ise göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatılmıştır” denildi.

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FOTOĞRAF 7 Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 22-23 Kasım tarihlerinde Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen lastik botlar içerisindeki 48 düzensiz göçmeni kurtarırken, yine lastik bot ile yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 25 düzensiz göçmeni de yakaladı. Dikili ilçesi açılarında ise Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlar içerisindeki 62 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı. Yine Menderes ilçesi Özdere açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen lastik bot içerisindeki 28 düzensiz göçmen ekipler tarafından kurtarıldı. Ayrıca, Seferihisar ilçesi açıklarında ise Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen yelkenli tekne ve can salı içerisindeki 136 düzensiz göçmen ekipler tarafından kurtarılırken, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 3 şüphelide yakalandı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi. İzmir’de Türk kara sularına geri itilen 274 düzensiz göçmen kurtarıldı Yunan ölüme itti: 274 düzensiz göçmen kurtarıldı İzmir'in Çeşme, Seferihisar, Menderes ve Dikili açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 274 düzensiz göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 25 düzensiz göçmen ile 3 şüpheli de yakalandı.

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