Elinde çiçeklerle 7 gündür bekliyor

Suriyeli Enes Huleyf, 7 gündür elinde çiçeklerle beklediği Cilvegözü Sınır Kapısında, 3 yıldır göremediği eşi ve çocuklarına kavuşmayı umut ediyor.
Rejim saflarında asker olmaya karşı çıktığı için Suriye'nin Hama bölgesinden 3 yıl önce kaçarak Reyhanlı'ya gelen 42 yaşındaki Huleyf, ülkesinde kalan eşi ve çocuklarına kavuşmak istiyor.
7 gündür bekliyor
- Uzun süre haber alamadığı ailesinin de Türkiye'ye gelme umudunun doğmasıyla, Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen Huleyf elindeki çiçeklerle 7 gündür bekleyişini sürdürüyor.
Enes Huleyf yaptığı açıklamada, eşi ve iki çocuğunu çok özlediğini, onlara kavuşmak için gün saydığını söyledi.
- Rejim saflarında savaşması istendiğinde buna karşı çıktığı için Hama'dan kaçmaya mecbur olduğunu anlatan Huleyf, "Ailemi geride bırakmak zorunda kaldım, uzun süredir haber alamıyordum. Şimdi onlara kavuşma umudum oldu. 7 gündür elimdeki çiçeklerle beklemeye devam ediyorum. İnşallah hasret sona erecek" dedi.