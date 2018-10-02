Gündem Elinde çiçeklerle 7 gündür bekliyor
HATAY

Hataya haberleri: Elinde çiçeklerle 7 gündür bekliyor

Elinde çiçeklerle 7 gündür bekliyor

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Suriyeli Enes Huleyf, 3 yıldır görmediği ailesine kavuşma umuduyla elinde çiçeklerle 7 gündür Cilvegözü Sınır Kapısında bekliyor. Rejim saflarında savaşması istendiğinde buna karşı çıktığı için Hama'dan kaçmaya mecbur olduğunu belirten Huleyf, "Ailemi geride bırakmak zorunda kaldım, uzun süredir haber alamıyordum. Şimdi onlara kavuşma umudum oldu" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Huleyf elindeki çiçeklerle 7 gündür ailesini bekliyor.
Huleyf elindeki çiçeklerle 7 gündür ailesini bekliyor.

Suriyeli Enes Huleyf, 7 gündür elinde çiçeklerle beklediği Cilvegözü Sınır Kapısında, 3 yıldır göremediği eşi ve çocuklarına kavuşmayı umut ediyor.

Rejim saflarında asker olmaya karşı çıktığı için Suriye'nin Hama bölgesinden 3 yıl önce kaçarak Reyhanlı'ya gelen 42 yaşındaki Huleyf, ülkesinde kalan eşi ve çocuklarına kavuşmak istiyor.

7 gündür bekliyor

  • Uzun süre haber alamadığı ailesinin de Türkiye'ye gelme umudunun doğmasıyla, Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen Huleyf elindeki çiçeklerle 7 gündür bekleyişini sürdürüyor.

Enes Huleyf yaptığı açıklamada, eşi ve iki çocuğunu çok özlediğini, onlara kavuşmak için gün saydığını söyledi.

  • Rejim saflarında savaşması istendiğinde buna karşı çıktığı için Hama'dan kaçmaya mecbur olduğunu anlatan Huleyf, "Ailemi geride bırakmak zorunda kaldım, uzun süredir haber alamıyordum. Şimdi onlara kavuşma umudum oldu. 7 gündür elimdeki çiçeklerle beklemeye devam ediyorum. İnşallah hasret sona erecek" dedi.

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