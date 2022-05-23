Eline mikrofon alıp 'Allah konuşuyor' demişti: Dini değerlere hakaret eden Boğaziçiliye soruşturma

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerin öncü ismi Enes Gözüküçük bu kez dini değerlerle alay etti

Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasıyla başlayan protestolarda en önde provokasyon yapan Enes Gözüküçük, çektiği video ile dini değerleri hedef aldı. Kendisini dinleyen kalabalığa sözde şarkı söyleyen Gözüküçük, 'Dikkat Allah konuşuyor' ifadesini kullandı. Söz konusu görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan Gözüküçük'ün arkadaşı ise paylaşımına, 'Hayırdır Allah'ın mı doğum günü' notunu düştü. Enes Gözüküçük ve arkadaşlarının dini değerlerle alenen alay etmesi tepkilere neden oldu