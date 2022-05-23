Gündem Eline mikrofon alıp Allah konuşuyor demişti Dini değerlere hakaret eden Boğaziçiliye soruşturma
İSTANBUL

Eline mikrofon alıp 'Allah konuşuyor' demişti: Dini değerlere hakaret eden Boğaziçiliye soruşturma

Boğaziçi Üniversitesi'nde, arkadaşlarıyla eğlenirken mikrofonla "Allah konuşuyor" diyerek İslami değerlere hakaret eden Enes Gözüküçük hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Eline mikrofon alıp Allah konuşuyor demişti: Dini değerlere hakaret eden Boğaziçiliye soruşturma
Dini değerlere hakaret eden Boğaziçiliye soruşturma

Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasıyla başlayan protestolarda en önde provokasyon yapan Enes Gözüküçük, çektiği video ile dini değerleri hedef aldı.

Kendisini dinleyen kalabalığa sözde şarkı söyleyen Gözüküçük, 'Dikkat Allah konuşuyor' ifadesini kullandı.

Söz konusu görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan Gözüküçük'ün arkadaşı ise paylaşımına, 'Hayırdır Allah'ın mı doğum günü' notunu düştü.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerin öncü ismi Enes Gözüküçük bu kez dini değerlerle alay etti
OYNAT 00:32
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerin öncü ismi Enes Gözüküçük bu kez dini değerlerle alay etti
Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasıyla başlayan protestolarda en önde provokasyon yapan Enes Gözüküçük, çektiği video ile dini değerleri hedef aldı. Kendisini dinleyen kalabalığa sözde şarkı söyleyen Gözüküçük, 'Dikkat Allah konuşuyor' ifadesini kullandı. Söz konusu görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan Gözüküçük'ün arkadaşı ise paylaşımına, 'Hayırdır Allah'ın mı doğum günü' notunu düştü. Enes Gözüküçük ve arkadaşlarının dini değerlerle alenen alay etmesi tepkilere neden oldu

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Alınan bilgiye göre, Gözüküçük hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Resen başlatılan soruşturmanın, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan yürütüldüğü öğrenildi.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerin öncü ismi Enes Gözüküçük bu kez dini değerlerle alay etti
GÜNDEM
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerin öncü ismi Enes Gözüküçük bu kez dini değerlerle alay etti

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörün makam aracının üzerine çıkan 10 kişi gözaltına alındı
GÜNDEM
Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörün makam aracının üzerine çıkan 10 kişi gözaltına alındı
A Milli Takım kadrosunda sürprizler var

A Milli Takım
kadrosunda sürprizler var

Alman teknik adam ​Stefan Kuntz, Uluslar Ligi kadrosunu seçti.
Bu yaz maskeden kurtulacağız

'Bu yaz
maskeden kurtulacağız'

Bilim Kurulu üyesi duyurdu.
Eline mikrofon alıp Allah konuşuyor demişti: Dini değerlere hakaret eden Boğaziçiliye soruşturma

​20 yıllık atıl araziyi yüksek gelirli tarım alanı yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.