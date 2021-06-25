Gündem Eline ne geçtiyse balkondan aşağı attı Ekipler biber gazıyla etkisiz hale getirdi
ANTALYA

Eline ne geçtiyse balkondan aşağı attı: Ekipler biber gazıyla etkisiz hale getirdi

Antalya'da psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Ünal O. (61), altıncı kattaki dairesinin penceresi ve balkonundan eline geçen eşyaları aşağı fırlattı. Tüm çabalara karşın eylemine son vermeyen Ünal O., itfaiye ekiplerinin kapıyı açmasıyla polisler tarafından biber gazı sıkılarak etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi DHA
Eline ne geçtiyse balkondan aşağı attı: Ekipler biber gazıyla etkisiz hale getirdi
Ünal O.

Olay, Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi 6450 Sokak'taki 7 katlı Defne Apartmanı'nda meydana geldi. 6'ncı kattaki dairede yalnız yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ünal O., evdeki eşyaları pencereden ve balkondan atmaya başladı.

Daha önce de evdeki masa, halı, damacana, vantilatör, tost makinesi, televizyon gibi çok sayıda eşyayı balkondan bahçeye atan Ünal O., bu kez de halı, plastik sandalye, sürahi, kitap gibi eşyayı atınca, komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

DHA

Kısa sürede adrese gelen ekipler güvenlik önlemi aldı, Ünal O.'dan eylemini sonlandırmasını istedi. Ancak Ünal O. önce şarkı söyledi, ardından Azerbaycan bayrağını sallayarak etrafa küfürler etti ve içeriye girdi.

Sinir krizi geçirdi eşyaları balkondan fırlattı
GÜNDEM
Sinir krizi geçirdi eşyaları balkondan fırlattı

DHA


Defalarca balkona çıkıp aşağıya eşya atan Ünal O., tüm çabalara rağmen eylemine son vermedi, polise kapıyı açmadı. Saatlerce kapıda bekleyen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, gerekli izinler alındıktan sonra kapıyı zorla açmaya karar verdi. İtfaiye ekiplerinin yaptıkları kısa çalışmanın ardından çelik kapı açılarak içeri girildi.

DHA

SALDIRGAN DAVRANIŞLAR GÖSTERDİ

Odaları arayan ekipler, Ünal O.'nun kendisini banyoya kilitlediğini gördü. Kendisine zarar vermesinden endişe eden ekipler, aynı yöntemle bu kapıyı da açtı. Saldırgan davranışlarda bulunan Ünal O., biber gazı sıkılarak etkisiz hale getirilmeye çalışıldı. Ancak, ekiplerin elinden kurtulan Ünal O., dış kapıda bekleyenlere saldırmak isteyince zor kullanılarak etkisiz hale getirildi. Elleri kelepçelenerek, 6'ncı kattan sedye ile ambulansa taşınan Ünal O., Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

DHA


Olayın şokunu yaşayan komşuları, aynı eylemi sürekli tekrarladığını belirterek, Ünal O'nun ailesinin kendisi ile ilgilenmesine rağmen psikolojik sorunlarından dolayı baş edemediklerini öne sürdü.

Sinir krizi geçiren şahıs özel harekat polislerini görünce eylemini sonlandırdı
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Olay saat 12.30 sıralarında yaşandı. İzzetpaşa Mahallesi'nde yaşadığı evi yakmak isteyen Niyazi A.'ya evdekiler engel olamayınca polise haber verildi.
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İhbar üzerine eve gelen polisi gören Niyazi A., kendini balkona kilitleyerek eşyaları sokağa atmaya başladı.
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Sürekli, “Askeri personel gelsin, askeri helikopter gelsin diye bağıran Niyazi A., elindeki keserle balkonun cam ve duvarlarını kırarak eylemini sürdürdü.
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Binada yaşayan vatandaşlar korku ve panikle kaçışarak evlerini terk ederken meraklı kalabalık sokakta toplanarak olan biteni izledi.
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Olay yerine emniyet şeridi çeken polis ekipleri sosyal mesafe kuralını hatırlatarak vatandaşları uzaklaştırmaya çalıştı.
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Olay yerine gelen itfaiye ekipleri zaman zaman balkon duvarına çıkan kişinin düşme ya da atlama ihtimaline karşı aşağıda hava yastığı açarak önlem aldı.
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Yaklaşık 1,5 saat eylemini sürdüren kişi eve gelen özel harekat polisinin üstündeki askeri desenli üniformayı görünce ikna olarak eylemini sonlandırdı.
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Özel harekat polisi, eşliğinde ambulansa alınan kişi hastaneye kaldırıldı.
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Sinir krizi geçiren şahıs özel harekat polislerini görünce eylemini sonlandırdı
Şişli'de sinir krizi geçiren ve evdeki eşyaları sokağa atarak ateşe vermek isteyen şahıs, 1,5 saat süren eylemini olay yerine gelen özel harekat polislerini görünce sonlandırdı.


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