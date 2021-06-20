Gündem Eline toprağını alan ona koşuyor Yıllardır evinin altında aramalarını sürdürüyor
DENİZLİ

Eline toprağını alan ona koşuyor: Yıllardır evinin altında aramalarını sürdürüyor

Denizli’de farklı bölgelerden gelen toprak numunelerini eleyerek içindeki altın oranını belirleyen 52 yaşındaki Şenol Akkuş, meraklılarına ve devletten ruhsat alıp altın madeni kurmak isteyenlere yol gösteriyor.

Haber Merkezi İHA
Eline toprağını alan ona koşuyor: Yıllardır evinin altında aramalarını sürdürüyor
Şenol Akkuş.

Denizli’de emekli Şenol Akkuş, yıllardır evinin altında numune olarak getirilen çeşitli toprak yapılarının içindeki altın oranını belirlemek için eleme yapıyor. Suyla elekten numune toprağı eleyip içindeki madenleri bulan Akkuş, mıknatıs yardımıyla elde ettiği mikron büyüklüğündeki maden parçacıklarının içinden demir parçacıklarını alıyor.

Şenol Akkuş, aylarca eleyip biriktirdiği altın tozlarını çeşitli yöntemlerle birleştirip 2-2 gram ağırlığında altın elde ettiğini ve bunu tamirat yapan kuyumculara gönderdiğini söyledi.
İHA
Şenol Akkuş, aylarca eleyip biriktirdiği altın tozlarını çeşitli yöntemlerle birleştirip 2-2 gram ağırlığında altın elde ettiğini ve bunu tamirat yapan kuyumculara gönderdiğini söyledi.
  • Geri kalan madenler içinden büyüteç yardımıyla altın parçacıklarını tespit eden Akkuş, numune getirilen toprağın bulunduğu alandaki altın oranını da hesaplayabiliyor.

Şenol Akkuş, aylarca eleyip biriktirdiği altın tozlarını çeşitli yöntemlerle birleştirip 2-2 gram ağırlığında altın elde ettiğini ve bunu tamirat yapan kuyumculara gönderdiğini söyledi.
İHA
Şenol Akkuş, aylarca eleyip biriktirdiği altın tozlarını çeşitli yöntemlerle birleştirip 2-2 gram ağırlığında altın elde ettiğini ve bunu tamirat yapan kuyumculara gönderdiğini söyledi.

Altın eleme işine merakla başladığını, hobi amaçlı yaptığı eleme işinden vazgeçemediğini belirten Akkuş, aylarca eleyip biriktirdiği altın tozlarını çeşitli yöntemlerle birleştirip 2-2 gram ağırlığında altın elde ettiğini ve bunu tamirat yapan kuyumculara gönderdiğini söyledi.

Şenol Akkuş, aylarca eleyip biriktirdiği altın tozlarını çeşitli yöntemlerle birleştirip 2-2 gram ağırlığında altın elde ettiğini ve bunu tamirat yapan kuyumculara gönderdiğini söyledi.
İHA
Şenol Akkuş, aylarca eleyip biriktirdiği altın tozlarını çeşitli yöntemlerle birleştirip 2-2 gram ağırlığında altın elde ettiğini ve bunu tamirat yapan kuyumculara gönderdiğini söyledi.

Denizli’deki toprak yapısında altın oranının çok düşük olduğunu belirten Akkuş, “Gittiğim bölgelerde şüphelendiğim topraklardan numune alıyorum. Daha sonra aldığım numuneler ile dükkânımda altın tozunun olup olmadığına bakıyorum. Benim bu işi yaptığımı bilen arkadaşlar var. Bahçesinden, tarlasından veya dağlardan topladığı toprakları getirerek bakmamı istiyorlar. Hobi amacıyla severek yapıyorum. İsteyen arkadaşlarımın getirdiği topraklara bakarak, altının olup olmadığına bakıyorum. Altın oranı Denizli’de çok düşük. Mikro halde çıktığında değer mi değmez mi ayrı soru. Manisa, Uşak, Bergama taraflarında daha çok. Samsun’da 1 tonda 36 gram bulunduğu söyleniyor. Elazığ’da 1 tonda 80 ile 85 gram arasında bulunduğu söyleniyor. Türkiye’de altın var, bol miktarda çıkıyor. Altınları bayağı bir biriktiriyoruz. 2-3 gram olduğu zaman eritiyoruz. Daha sonra eriyerek birleşen altınları kuyumcu ya da altın tamircilerine veriyoruz” dedi.

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