Elleriyle Yüzlerini Kapatmaya Çalıştılar: Yüzsüzler

FETÖ lideri Gülen’in önceki günkü cenaze töreni, İslami bir tören olmaması yönüyle de dikkat çekti. Cenaze töreni, pek çok ayrıntısıyla bir Müslüman’ın cenaze namazını değil, Hristiyan ayinini andırdı. Gülen’in cesedi Hristiyan kardinallerin taşındığı cenaze aracıyla tören yerine getirilirken Suat Yıldırım’ın kıldırdığı namazda, “nasıl bilirsiniz” sorusu sorulmadı, helâllik alınmadı. Namaz sonrası da Fatiha okunmadı. Türkçe, İngilizce ve Arapça gerçekleşen törenin İngilizce bölümünde "Biz hepimiz onun çocuklarıyız. Kendisini bizim için feda etti. Lordumuz, bu mirasın devamını sağlamak ve tüm dünyaya yaymak için bize yardım etmeni dileriz" ifadeleri yer aldı. Duada “Allah” yerine Hristiyanlar gibi 'Lord' ifadesi kullanıldı. Törende elebaşı için tekbir getirilmesi de yasaklandı. Kendi çiftliğine gömülen Gülen'e bir Müslüman mezarlığına gömülmek de nasip olmadı. FETÖ İlahiyatçısı Ahmet Kurucan, Gülen'i tabutla toprağa verdiklerini belirterek “Arkasına yastıklar koyduk” dedi. Kurucan, tekbir getirilmemesi için de “Tekbire çok ciddi siyasi anlamlar yüklendi Türkiye'de” diye konuştu.