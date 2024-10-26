Elleriyle Yüzlerini Kapatmaya Çalıştılar: Yüzsüzler

ABD’de gömülen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in cenazesine katılan örgüt mensuplarından önemli bir bölümü yüzlerini gizlemek için şapka, gözlük veya maske taktı. Sarı yelek giyen görevli bazı örgüt üyeleri de canlı yayınlanan cenazede basın mensuplarını görünce yüzlerini elleriyle gizlemeye çalıştı. Terör örgütü üyeleri törene QR kodu ile girdi.
FETÖ elebaşı için toplanma yerinin bilgileri son saatlere kadar gizli tutulurken, saatler öncesinde örgütün WhatsApp gruplarından bilgilendirme yapıldı. Söz konusu bilgilendirme mesajında, elebaşı Gülen’in cenazesine katılacak örgüt mensuplarına, yanlarına yüzlerini gizleyebilecek eşyalarını almaları tavsiye edildi.
ELLERİYLE YÜZLERİNİ KAPATMAYA ÇALIŞTILAR
Mesajda, “Maske, şapka ve gözlük takın. TR basını olacak. Güvenlik olacak. QR kodu ile stadyuma giriş yapılacak.” ifadesi yer aldı. Cenaze töreninin yapıldığı stadyuma akın eden FETÖ mensuplarının şapka ve maskelerle yüzlerini kapadığı, açıkta kalan göz bölgelerini de gözlük takarak gizlenmeye çalıştıkları gözlendi. Sarı yelekli bazı örgüt mensupları da basın mensuplarını görünce yüzlerini elleriyle gizlemeye çalıştı.
Hristiyan kültürüyle gömdüler
- FETÖ lideri Gülen’in önceki günkü cenaze töreni, İslami bir tören olmaması yönüyle de dikkat çekti. Cenaze töreni, pek çok ayrıntısıyla bir Müslüman’ın cenaze namazını değil, Hristiyan ayinini andırdı. Gülen’in cesedi Hristiyan kardinallerin taşındığı cenaze aracıyla tören yerine getirilirken Suat Yıldırım’ın kıldırdığı namazda, “nasıl bilirsiniz” sorusu sorulmadı, helâllik alınmadı. Namaz sonrası da Fatiha okunmadı. Türkçe, İngilizce ve Arapça gerçekleşen törenin İngilizce bölümünde "Biz hepimiz onun çocuklarıyız. Kendisini bizim için feda etti. Lordumuz, bu mirasın devamını sağlamak ve tüm dünyaya yaymak için bize yardım etmeni dileriz" ifadeleri yer aldı. Duada “Allah” yerine Hristiyanlar gibi 'Lord' ifadesi kullanıldı. Törende elebaşı için tekbir getirilmesi de yasaklandı. Kendi çiftliğine gömülen Gülen'e bir Müslüman mezarlığına gömülmek de nasip olmadı. FETÖ İlahiyatçısı Ahmet Kurucan, Gülen'i tabutla toprağa verdiklerini belirterek “Arkasına yastıklar koyduk” dedi. Kurucan, tekbir getirilmemesi için de “Tekbire çok ciddi siyasi anlamlar yüklendi Türkiye'de” diye konuştu.